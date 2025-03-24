Жители громады получают помощь у нас

Антонина Ганзий — генеральный директор, врач-дерматолог, гинеколог

Директор Захаровской больницы Антонина Ганзий возглавляет ее с 2019 года. С тех пор ей удалось вывести медучреждение на новый уровень благодаря квалифицированным кадрам и финансовой поддержке власти.

— Над нами витала реальная угроза стать чьим-то филиалом. А теперь наша больница работает с Национальной службой здоровья Украины по 15 пакетам медицинских услуг. Жители громады получают медицинскую помощь у нас, а не едут в другие больницы, — рассказала Антонина Ганзий.

По словам врача, стационар больницы насчитывает 117 коек, и он полностью заполнен пациентами. За медицинской помощью приезжают в Захаровку больные из Ширяево, Окон, Большой Михайловки, Цебриково, Подольска, Затишья и даже Одессы.

Благодаря сотрудничеству с профессором кафедры хирургии Харьковского национального университета имени Каразина Виктором Комарчуком, хирурги Анатолий Чернев и Иван Поламаренко овладели тонкостями работы на лапароскопической стойке, и теперь регулярно проводят операции разной степени сложности.

В Захаровке оказывают помощь в случаях сосудистых заболеваний, делают операции на суставах. Также впервые провели сложную операцию на почках и успешно оперируют желчный, удаляют грыжи и проводят гинекологические эндоскопические процедуры.

Многие женщины Захаровской, Затишанской и окружающих громад воспользовались помощью уроженца края Игоря Нигуцы — акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, который оперирует с местными специалистами.

Из оккупации — в степи Причерноморья

Врачи Ольга и Александр Квятковские из Новой Каховки

Еще в мае 2022-го года в Захаровку приехали супруги врачи Олег и Ольга Квятковские из города Новая Каховка Херсонской области.

После окончания одесского вуза молодые врачи уже жили некоторое время в Захаровке, родном поселке Олега, но вскоре переехали работать в Новую Каховку. Муж — анестезиологом, жена — педиатром и семейным врачом. Обзавелись добротным домом, родили двоих детей.

Когда город был оккупирован, медики, собрав самое необходимое, отправились в Захаровку. Приобрели небольшой дом и устроились работать в больницу.

— Здесь хороший коллектив, отзывчивые люди, мы можем и дальше заниматься любимым делом, — рассказали врачи Квятковские.

Сейчас Олег Квятковский трудится анестезиологом-реаниматологом и эндоскопистом, а его жена — медицинским директором больницы и педиатром.

Медсестра Оксана Калинина из Бахмута

Нравится новое место работы медсестре Оксане Калининой из Бахмута.

Врач ортопед-травматолог Денис Пащенко с женой терапевтом Еленой и супруги хирурги Даниил и Екатерина Ерофеевы переехали из Кривого Рога.

Супруги-хирурги из Кривогго Рога Даниил и Екатерина Ерофеевы

А из Запорожья сюда переехали и работают кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии Запорожского медуниверситета, врач-кардиолог Ирина Шехунова и врач-отоларинголог Александра Коссе.

Что касается поддержки врачей-переселенцев, то местные власти им пока компенсируют стоимость коммунальных услуг. Хотя до войны действовала программа «Здоровье», благодаря которой четырем молодым врачам было приобретено жилье. Сейчас депутаты разрабатывают новую программу, в которой будет предусмотрена финансовая поддержка медработников.

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