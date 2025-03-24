Жители громады получают помощь у нас
Директор Захаровской больницы Антонина Ганзий возглавляет ее с 2019 года. С тех пор ей удалось вывести медучреждение на новый уровень благодаря квалифицированным кадрам и финансовой поддержке власти.
— Над нами витала реальная угроза стать чьим-то филиалом. А теперь наша больница работает с Национальной службой здоровья Украины по 15 пакетам медицинских услуг. Жители громады получают медицинскую помощь у нас, а не едут в другие больницы, — рассказала Антонина Ганзий.
По словам врача, стационар больницы насчитывает 117 коек, и он полностью заполнен пациентами. За медицинской помощью приезжают в Захаровку больные из Ширяево, Окон, Большой Михайловки, Цебриково, Подольска, Затишья и даже Одессы.
Благодаря сотрудничеству с профессором кафедры хирургии Харьковского национального университета имени Каразина Виктором Комарчуком, хирурги Анатолий Чернев и Иван Поламаренко овладели тонкостями работы на лапароскопической стойке, и теперь регулярно проводят операции разной степени сложности.
В Захаровке оказывают помощь в случаях сосудистых заболеваний, делают операции на суставах. Также впервые провели сложную операцию на почках и успешно оперируют желчный, удаляют грыжи и проводят гинекологические эндоскопические процедуры.
Многие женщины Захаровской, Затишанской и окружающих громад воспользовались помощью уроженца края Игоря Нигуцы — акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, который оперирует с местными специалистами.
Из оккупации — в степи Причерноморья
Еще в мае 2022-го года в Захаровку приехали супруги врачи Олег и Ольга Квятковские из города Новая Каховка Херсонской области.
После окончания одесского вуза молодые врачи уже жили некоторое время в Захаровке, родном поселке Олега, но вскоре переехали работать в Новую Каховку. Муж — анестезиологом, жена — педиатром и семейным врачом. Обзавелись добротным домом, родили двоих детей.
Когда город был оккупирован, медики, собрав самое необходимое, отправились в Захаровку. Приобрели небольшой дом и устроились работать в больницу.
— Здесь хороший коллектив, отзывчивые люди, мы можем и дальше заниматься любимым делом, — рассказали врачи Квятковские.
Сейчас Олег Квятковский трудится анестезиологом-реаниматологом и эндоскопистом, а его жена — медицинским директором больницы и педиатром.
Нравится новое место работы медсестре Оксане Калининой из Бахмута.
Врач ортопед-травматолог Денис Пащенко с женой терапевтом Еленой и супруги хирурги Даниил и Екатерина Ерофеевы переехали из Кривого Рога.
А из Запорожья сюда переехали и работают кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии Запорожского медуниверситета, врач-кардиолог Ирина Шехунова и врач-отоларинголог Александра Коссе.
Что касается поддержки врачей-переселенцев, то местные власти им пока компенсируют стоимость коммунальных услуг. Хотя до войны действовала программа «Здоровье», благодаря которой четырем молодым врачам было приобретено жилье. Сейчас депутаты разрабатывают новую программу, в которой будет предусмотрена финансовая поддержка медработников.
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