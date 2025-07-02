Ключевые моменты:

На аукционе в селе Протопоповка Одесского района собрали 15 миллионов гривен на нужды военных;

Программа мероприятия также включала приготовление блюд под открытым небом, благотворительную ярмарку и выступления украинских звезд;

Во время благотворительного аукциона было продано около двух десятков лотов и выручено в целом 14 миллионов гривен;

Самые дорогие из лотов – автографы президента Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главы СБУ Василия Малюка.

Всего на аукционе собрали 15 миллионов гривен на нужды военных 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 122-й бригады теробороны.

Общинам региона удалось собрать миллион гривен, из которых 500 тысяч – Подольским районом, к ним глава администрации Михаил Лазаренко добавил сертификат на автомобиль Volkswagen T5.

Программа мероприятия включала приготовление блюд под открытым небом, благотворительную ярмарку, а также выступления украинских звезд.

Так, в павильоне Зеленогорской громады угощали «Медовиком» весом 13,5 килограмма, который испекла гвоздавская кулинарка Наталья Товарчук, свежесваренными кодымскими раками, плачиндами и другими блюдами.

Любашевщина традиционно была представлена домашними копченостями, разнообразной выпечкой, а боковский староста Сава Воронецкий готовил на костре рыбную уху и ароматный шашлык.

Гости фестиваля получили отличную возможность приобрести разнообразные товары и сувениры, насладиться концертом и принять участие в благотворительном аукционе.

Во время аукциона было продано около двух десятков лотов и выручено в целом 14 миллионов гривен. Самые дорогие из лотов – автографы президента Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главы СБУ Василия Малюка – предоставил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. За них активно боролись представители бизнеса региона.

В результате флаг с подписью Владимира Зеленского ушёл с молотка за рекордные три миллиона гривен.

За фото с автографом главы СБУ Василия Малюка выручили два миллиона, а за автограф Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского выторговали полтора миллиона гривен.

Также нашли своих владельцев уникальная графика от заслуженного художника Украины одессита Михаила Ревы, перчатки с автографом боксера Александра Усика, спортивные мячи чемпионок-волейболисток из Балты и многие другие интересные вещи.