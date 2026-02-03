Ключевые моменты:
- 4 февраля в регионе будут действовать графики отключения электроэнергии.
- В Одессе продолжаются аварийные блэкауты.
- Графики могут быть корректированы в зависимости от состояния энергосистемы.
В среду, 4 февраля, в отдельных районах Одесской области, где это технически возможно, вводятся графики стабилизационных отключений света.
В “ДТЭК Одесские электросети” опубликовали графики на завтра:
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
