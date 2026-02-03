зарядка для телефона

Ключевые моменты:

  • 4 февраля в регионе будут действовать графики отключения электроэнергии.
  • В Одессе продолжаются аварийные блэкауты.
  • Графики могут быть корректированы в зависимости от состояния энергосистемы.

В среду, 4 февраля, в отдельных районах Одесской области, где это технически возможно, вводятся графики стабилизационных отключений света.

В “ДТЭК Одесские электросети” опубликовали графики на завтра:

графіки відключень світла в Одесі

графіки відключень світла Одеса

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

Читайте также: Почти месячная норма за два дня: сколько осадков выпало в январе в Одесской области.

