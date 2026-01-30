Ключевые моменты:

Обязанность оплачивать коммунальные услуги несут все совершеннолетние лица, которые проживают или зарегистрированы в квартире

Задолженность по коммунальным услугам могут взыскать с любого из жильцов, независимо от права собственности

Собственник имеет право через суд взыскать с родственников их долю расходов

Факт непроживания в квартире необходимо подтверждать документально, иначе обязанность оплаты сохраняется

Автор материала — Виктория Гусакова, юрист с многолетней практикой в сфере жилищного права, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью».

Пояснения основаны на положениях статьи 156 Жилищного кодекса Украины, судебной практике и реальных кейсах, с которыми юрист работает в своей профессиональной деятельности. Материал носит практический характер и направлен на защиту прав жильцов.

Оплачивать коммунальные услуги и содержание жилья обязаны все жильцы

Согласно статье 156 ЖК Украины, участие в расходах на содержание жилья — это не добровольная помощь родственников собственнику, а их прямая законная обязанность.

Вот как это работает на практике. В соответствии с нормами действующего законодательства все совершеннолетние члены семьи, проживающие в квартире, несут солидарную ответственность. Это означает, что перед коммунальными службами вся семья выступает как один должник. Если по квартире образовалась задолженность в размере 10 000 грн, государство или поставщик услуг вправе взыскать её полностью с любого одного человека — например, с того, у кого есть официальный доход, даже если он не является собственником жилья.

Кто и сколько платит за коммунальные услуги: как определяется доля

Как определяется доля каждого? Если в квартире проживают три взрослых человека (например, собственник-пенсионер, взрослая дочь и зять), то по общему правилу все расходы делятся на три равные части.

По счётчикам: потреблённые ресурсы (вода, газ, электроэнергия) делятся поровну между фактическими жильцами.

потреблённые ресурсы (вода, газ, электроэнергия) делятся поровну между фактическими жильцами. По площади: услуги по содержанию дома (квартплата) и отопление также подлежат распределению, поскольку обязанность по содержанию имущества по статье 156 распространяется на всё жильё в целом.

Оплата за тех, кто только зарегистрирован

Если совершеннолетний член семьи зарегистрирован в квартире, но фактически в ней не проживает, он всё равно обязан участвовать в расходах до тех пор, пока официально не будет снят с регистрации. Исключение составляют только услуги, начисляемые по счётчикам (если человек ими не пользуется). Однако за отопление и уборку придомовой территории он обязан платить наравне с другими, поскольку эти услуги предоставляются объекту недвижимости.

Как добиться справедливой оплаты коммунальных услуг

Механизм принудительного взыскания (регресс).

Если собственник вынужден самостоятельно оплачивать все счета, потому что родственники отказываются вносить деньги, он имеет право подать регрессный иск.

Собственник оплачивает полную сумму по квитанциям. Собирает квитанции за определённый период (например, за год). Подаёт в местный суд иск о взыскании с других жильцов их доли расходов. В таких случаях суд, как правило, становится на сторону того, кто платил, и обязывает остальных жильцов вернуть средства.

Распределение обязанности через суд.

Чтобы не зависеть от добросовестности родственников, собственник может обратиться в суд с иском об определении порядка участия в оплате коммунальных услуг. Суд рассчитывает долю каждого жильца (например, 1/2 или 1/4) и своим решением обязывает коммунальные предприятия выставлять отдельные счета либо принимать оплату частями. Это позволяет собственнику платить только за себя и не опасаться, что из-за долгов детей или внуков ему отключат электроэнергию или наложат арест на пенсионную карту.

Субсидии и коммунальные платежи

Следует помнить, что в соответствии со статьёй 156 при назначении субсидии учитываются доходы всех членов семьи, проживающих совместно. Если один из трудоспособных членов семьи официально не работает и не оплачивает свою долю, это может привести к отказу в предоставлении помощи всей семье.

Доказательство факта отсутствия жильца — критически важный этап.

Вот пошаговый перечень инструментов и документов, которые помогут это подтвердить:

Акт о непроживании (основной документ)

Это ключевое доказательство для суда и коммунальных служб.

Как составить: необходимо пригласить представителя управляющей компании (ЖЭКа) или председателя ОСМД и двух-трёх соседей.

необходимо пригласить представителя управляющей компании (ЖЭКа) или председателя ОСМД и двух-трёх соседей. Что указать: в акте фиксируется, что по указанному адресу определённое лицо фактически не проживает, его личных вещей нет, а соседи не видели его в течение длительного времени.

в акте фиксируется, что по указанному адресу определённое лицо фактически не проживает, его личных вещей нет, а соседи не видели его в течение длительного времени. Периодичность: для суда желательно иметь три таких акта, составленных в разное время (например, с интервалом 3–4 месяца), чтобы подтвердить систематичность отсутствия.

Показания соседей

В суде письменные показания или личное присутствие двух-трёх соседей имеют существенное значение. Они должны подтвердить, что не видят человека в подъезде, он не пользуется ключами и не участвует в общей жизни дома.

Справки о новом месте проживания или работы

Если известно, где фактически находится родственник, можно предоставить:

справку с места его фактической работы в другом городе;

копию договора аренды жилья по другому адресу;

справку о пребывании в другом регионе в качестве внутренне перемещённого лица (ВПЛ);

документы о прохождении военной службы, пребывании в больнице или местах лишения свободы.

