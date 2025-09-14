Николай Комаров родился в 1844 году на Днепровщине в семье, которая, хотя и имела московские и польские корни, быстро украинизировалась. Даже дома Комаровы разговаривали исключительно на украинском языке. Это увлечение украинским фольклором и языком Николай Федорович пронес через всю жизнь.

После окончания Харьковского университета Комаров работал в судах, но его душа стремилась к родной Украине. В 1887 году он навсегда поселился в Одессе — на тот момент крупнейшем городе Украины, население которого в четыре раза превышало киевское. Здесь он открыл собственную нотариальную контору и быстро завоевал репутацию блестящего юридического советника.

Борьба за украинское слово

Комаров понимал, что без сохранения культурного наследия восстановление Украины невозможно. Во времена Эмского указа 1876 года, который запрещал украинский язык почти везде, он вел неустанную борьбу с цензурой. Однажды, чтобы спасти украинскую букву «Ы» от замены на русскую, он убедил цензора, что это только привлечет лишнее внимание к изданию.

Михаил Федорович стал первым библиографом творчества Тараса Шевченко, выпустив книгу «Тарас Шевченко в литературе и искусстве». Он также издавал сборники произведений молодых украинских писателей, исторические и просветительские произведения. Главным делом его жизни стало издание во Львове первого четырехтомного «Словаря русско-украинского языка» на 40 тысяч слов.

Своим словарем Комаров доказал, насколько важен правильный перевод. Например, украинское «барвинок», яркий цветок, на русском переводится как «могильница» или «гроб-трава» — это уже разница мировоззрений.

Украинский центр Одессы

Все известные украинцы, которые приезжали в Одессу, пытались встретиться с Комаровым. Его посещали Михаил Грушевский, Мария Заньковецкая, Михаил Коцюбинский, Иван Карпенко-Карый, Иван Нечуй-Левицкий и Иван Франко. На его даче на 10-й станции Большого Фонтана неоднократно гостила Леся Украинка, которая называла его дочь Маргариту «наша Гретхен».

После отмены Эмского указа Комаров стал одним из основателей Одесского общества «Просвита», при его участии создавались первые украинские школы и образовательные курсы. Его наследие — это не только книги и словари, но и вдохновение для многих поколений украинцев. Недаром Иван Франко называл его «украинским сердцем Одессы».

Сегодня в честь Николая Комарова названа улица в Одессе — ранее она носила имя советского космонавта Владимира Комарова. Благодаря такому совпадению фамилий даже не пришлось менять таблички — вот такой прагматизм по-одесски.

