Фонтан возле Оперного

Ключевые моменты:

  • 15 сентября в Одессе и области переменная облачность, без существенных осадков.
  • Ночью температура 16-18°С в Одессе, 13-18°С по области;
  • Днем воздух прогреется до 21-23°С в Одессе, местами до 26°С по области.

Прогноз погоды в Одессе на 15 сентября

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Читайте также: Чтобы Куяльник дышал свободно: одесситы собирают соль на мелеющем лимане

Прогноз погоды в Одесской области на 15 сентября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, местами до 9°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Сентябрь по-одесски: солнце, тени и надежда (фоторепортаж).

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме