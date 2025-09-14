Ключевые моменты:
- 15 сентября в Одессе и области переменная облачность, без существенных осадков.
- Ночью температура 16-18°С в Одессе, 13-18°С по области;
- Днем воздух прогреется до 21-23°С в Одессе, местами до 26°С по области.
Прогноз погоды в Одессе на 15 сентября
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, местами до 9°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
