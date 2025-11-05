Ключевые моменты

Статья «Одесского Жизни» рассказывает о Виталии и его отце. Оба встали на защиту Украины и имели одинаковый позывной — «Соловей».

Виталий служил на Харьковском направлении, где получил сильное обморожение и три контузии. Его отец воевал на Лиманском направлении и погиб при выполнении боевого задания.

Сам Виталий получил тяжелые ранения и сейчас проходит реабилитацию. После потери отца он сказал: «Я буду петь за нас обоих» — и сейчас проходит реабилитацию.

История двух «Соловьев» является символом семейной мужества, памяти и непокорности украинских воинов.

О позывном «Соловей», спасении и травмах

Виталий никогда не думал, что будет иметь позывной отца. Когда его мобилизовали, командир лишь взглянул в документы:

– Будешь «Соловей». Фамилия ж поющая.

Тогда Виталий еще не знал, что через полгода этот позывной получит и его отец. И что однажды голос одного из них стихнет навсегда.

На Харьковском направлении, где служил Виталий, земля постоянно дрожала от обстрелов. Зима приходила рано, ветер резал до костей, а небо так низко нависало, что казалось, будто ты касаешься его каской. Виталий быстро привык к холоду, короткому сну и к тому, что день начинается не с кофе, а с взрыва.

– Я поняла, что он должен держаться, – говорит Вера, жена Виталия. – Он почти никогда не жаловался. Лишь говорил: «Мы держимся. Сегодня все живы». И это была вся его надежда.

Однажды в феврале подразделение Виталия попало под массированный обстрел. Двое бойцов остались лежать на открытой территории – раненные, без шансов добраться до укрытия. Виталий и еще несколько бойцов поползли за ними. Снег смешивался с землей, пули свистели рядом, но они ползли – метр за метром, несколько часов подряд.

– Он говорил, страха не было. Лишь одна мысль: добраться до побратимов. Потому что они живы, и мы должны их вытащить, – передает его слова Вера.

Когда операция завершилась, Виталий получил сильное обморожение. Сначала терпел, скрывал от командиров, не хотел выглядеть слабым. Продолжал службу, пока ноги совсем не перестали слушаться.

– Я приехала в госпиталь и увидела, как он улыбается, – говорит Вера. – Стоит, хотя не может. И даже в беде сохраняет достоинство.

Как появился и навсегда замолк второй Соловей

Через полгода после мобилизации на фронт пошел и отец Виталия. Тоже «Соловей». Они воевали на разных направлениях: Виталий – на Харьковском, отец – на Лиманском. Иногда Виталий говорил жене: «У нас теперь семейный подряд. Нас два «Соловья». Один поет на востоке, другой – на севере».

Это было его источником гордости и надежды. Но уже через два месяца отец замолк навсегда.

– Он узнал о потере по дороге с ротации, – вспоминает Вера. – Не плакал. Просто молчал, закамел. Потом прислал мне СМС: «Соловьи не молчат. Если один замолк – другой будет петь за двоих. Я буду петь за нас обоих».

Виталий вспоминает:

– Было страшно. Но думал только о том, что должен выжить. Потому что кто-то должен помнить тех, кто не смог.

«Я буду петь за нас обоих»: жизнь после фронта

Сегодня Виталий проходит реабилитацию. Три контузии дают о себе знать: головная боль, шум в ушах, бессонница. Но Виталий держится. Уже несколько месяцев каждое утро встречает Веру с улыбкой, говорит, что главное – снова встать на ноги.

– Он говорит, что не герой, – рассказывает жена. – А я отвечаю: ты мой живой герой. Потому что выжил и помнишь тех, кто не смог.

Иногда ночью он вздрагивает от снов, сжимает руки, шепчет:

– Мы вывели ребят.

Вера гладит его по голове и тихо повторяет:

– Ты уже дома.

Теперь он учится ходить с опорой, медленно, но уверенно. Говорит, что мечтает вернуться к побратимам – хотя бы помогать в госпитале, быть рядом.

– Соловей должен петь, даже когда крылья ранены, – улыбается Виталий.

Вера добавляет:

– Иногда слышу, как он напевает – едва слышно, без слов. И тогда кажется, что рядом звучит второй голос – отцовский. Я думаю, – говорит она, – что его папа погиб, чтобы сын выжил. Чтобы хотя бы один Соловей пел дальше.

Два «Соловья» – отец и сын. Один замолк навсегда. Другой должен петь за двоих, нести их общую память. В этом пении – не только боль, но и любовь, которая оказалась сильнее войны.

Читайте также: