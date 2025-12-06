Ключевые моменты:

6 декабря Украина отмечает День Святого Николая.

Ранее праздник приходился на 19 декабря, но в 2023 году дату перенесли.

Николай Чудотворец считается покровителем детей, путешественников и тех, кто нуждается в поддержке.

Главная традиция – подарки под подушкой или в обуви для детей.

Украинцы проводят благотворительные акции, помогают детям защитников и переселенцам.

Несмотря на войну, праздник остается символом добра и маленьких чудес.

Напомним, с 2023 года, после перехода украинских церквей на новоюлианский календарь, День Святого Николая приходится на новую дату. Ранее его отмечали 19 декабря, однако после календарной реформы праздник был перенесен на 13 дней ранее.

День Святого Николая имеет глубокие исторические корни и связан с образом Николая Чудотворца – покровителя детей, моряков, путешественников и всех, кто нуждается в помощи. Именно поэтому в украинской традиции этот день давно стал символом милосердия, доброты и благотворительности.

Главная традиция праздника остается неизменной: в ночь на 6 декабря дети находят под подушкой или в обуви подарки, которые, по поверью, оставляет Святой Николай. Но праздник не ограничивается детской радостью – взрослые участвуют в благотворительных акциях, помогают сиротам, детям защитников, переселенцам и тем, кто оказался в трудных обстоятельствах. В школах и детских учреждениях проходят утренники, тематические мероприятия и сборы помощи.

Особая атмосфера этого дня чувствуется повсюду – в церквях, на праздничных ярмарках, в семьях, где стараются подарить детям немного чуда. В 2025 году День Николая выпал на субботу, и многие украинские семьи смогли отметить его вместе.

Несмотря на то, что продолжается полномасштабная война, украинцы продолжают сохранять традиции и делиться теплом. Для многих этот день стал напоминанием о том, что даже в самые сложные времена остается место добру, заботе и маленьким чудесам.

Пусть Святой Николай принесет мир, свет и надежду в каждый дом!

