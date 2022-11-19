Сержанты вчера и сегодня: по стандартам НАТО, без Калашникова и «дедовщины»

Российская агрессия на Донбассе очевидно продемонстрировала необходимость реформ в украинской армии. С начала военных действий на Востоке страны стартовала реорганизация Вооруженных сил Украины. Изменения коснулись и института сержантов. По мнению военных экспертов, сержантская реформа стала одним из важнейших факторов, позволивших ВСУ успешно противостоять российской агрессии.

Как отличается роль сержанта в советской и дореформенной украинской армии от его значения в ВСУ в настоящее время, узнавала «Одесская жизнь».

Старослужащие, способные командовать

Немало сержантов, защищающих сегодня нашу страну, в прошлом проходили службу в Вооруженных силах Украины еще до ее реформирования, некоторые – в советской армии.

Николай, с начала полномасштабной войны мобилизованный в мотострелковую бригаду, получил свое звание во время срочной службы в украинской армии в 90-е годы.

– Тогда сержантами становились старослужащие – те, кто прослужил, как минимум, полгода. Никаких курсов, как сегодня тогда не проходили. Командиры выбирали на эту должность жестких ребят, обладающих лидерскими и организационными качествами, умением командовать другими. Были тогда, как и толковые сержанты, так и менее квалифицированные, чем рядовые, – рассказывает сержант.

Рукоприкладство было, но не в огромных, как сейчас, порой утверждают, масштабах. Во времена моей службы, если, к примеру, командир требовал от сержанта «прессовать» личный состав, то в ответку он рисковал и «по клюву» получить. Поэтому сержанты «не перегибали». Я лично этим не злоупотреблял.

Обучаться, не дожидаясь инструкторов

Сейчас ситуация совсем другая. Сержантский корпус ВСУ построен по примеру армий НАТО, армии США.

Юридическую ответственность за свое подразделение несет командир. Он получает имущество и отвечает за него; принимает рапорты и стратегические решения. Вместе с тем, огромное количество полномочий, которые были завязаны на офицерах, сегодня переданы сержантам. Именно они отвечают за качество их выполнения. И, в первую очередь – за все, что касается личного состава: как бойцы обучены, накормлены, одеты, вооружены; как воюют и каково их моральное состояние.

По словам Николая, защищать свою страну мобилизовались в основном взрослые люди – в возрасте от 30-40 лет.

– Никто из них не даст собой помыкать, – подчеркивает сержант. – Мобилизованные приходят внести свой вклад в оборону страны и приносят в армию свои лучшие качества и умения. Поэтому отношения основываются на уважении и взаимопомощи. Оружие и техника, которыми мы сейчас используем, намного сложнее, автомата Калашникова. Поэтому сержант, на которого можно положиться, должен развиваться в военном деле, не дожидаясь, когда приедет американский инструктор специально его обучить. Можно даже просто смотреть по ноуту учебные видео. Ведь одна из основных задач сержанта – обучение и индивидуальная подготовка личного состава.

Звания современного сержантского корпуса

Непрофессиональные военные, отстояв нашу страну, в большинстве своем собираются уйти на гражданку и заниматься своими делами, делится Николай. Дальнейшая карьера сержанта не привлекает и его. Хотя на сегодняшний день профессиональная лестница ВСУ предусматривает восемь сержантских званий. Они делятся на три категории: младший, старший и высший составы.

К званиям младшего сержантского состава относятся звания младшего сержанта и сержанта. Согласно эквиваленту НАТО, это командир расчета и командир отделения.

Старший сержантский состав включает три воинских звания: старший сержант – заместитель командира взвода; главный сержант – главный сержант роты; штаб-сержант – главный сержант батальона.

Три воинских звания предусматривает и высший сержантский состав: мастер-сержант – главный сержант бригады; старший мастер-сержант – главный сержант отдельных родов войск – таких, как Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, силы поддержки, логистики, медицинские силы, войска связи; главный мастер-сержант – сержант видов Вооруженных сил Украины – Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил и Сил противовоздушной обороны, Военно-Морских Сил.

Боевой опыт и Курсы лидерства

Сегодня подготовка сержантов ВСУ проходит по стандартам НАТО. Появились новые знания, кардинально изменились система отбора кадров, круг их обязанностей, подход к обучению сержантского состава.

В бригаде, где служит ушедший на фронт добровольцем пехотинец Андрей, есть негласное правило: чтобы получить звание сержанта нужно выполнить, как минимум, два условия из трех – командовать отделением или боевым расчетом, пройти Курс лидерства базового уровня, получить боевой опыт. Все эти требования он уже выполнил. И сегодня ждет присвоения сержантского звания.

– Курсы лидерства длятся несколько недель, – рассказывает Андрей. – На них отправляют самых активных солдат, неформальных лидеров. Инструктора в основном иностранцы. Правила – как в морской пехоте: тебя отчислят, если не справишься с нагрузками. К примеру, до обеда расписание может быть таким: сперва тащим на себе раненых – не менее трех километров; потом завтракаем и изучаем стандартные операционные процедуры по натовским стандартам; потом отрабатываем на практике какой-нибудь способ прохождения опасных зон под обстрелом. Затем плотный обед и снова занятия. После окончания выдают официальный сертификат.

Каркас подразделения

Сержант – это лидер, основа, каркас подразделения, подчеркивает Андрей. Офицер «нарезает задачи» и отвечает за тактику, а сержант эти задачи выполняет.

– Сержанту необходимо быть лидером, потому что натовские стандарты дают им очень много свободы, – объясняет боец. – Офицеры говорят, что нужно делать, а сержанты выбирают, как именно они это сделают.

Инициатива приветствуется, она не наказуема. Именно поэтому украинская армия так стремительно продвигается вперед, ведь младшие командиры подходят «с огоньком» к выполнению приказов.

Что же касается дедовщины, то за восемь месяцев службы в ВСУ, уверяет Андрей, он даже слова такого не слышал ни от кого. Само собой, неуставные отношения между военнослужащими никуда не делись. Но конфликты возникают не потому, что кто-то служит дольше или старше по возрасту.

– Если уж говорить про возраст, то более молодые бойцы часто свысока смотрят на старых и опытных. Я называю это в шутку «внуковщиной». Молодежь сейчас действительно «рулит» и быстрее схватывает нюансы современного вооружения.

«Следуй за мной – делай, как я» – есть такой девиз в Кодексе сержанта ВСУ. И, равняясь на младших командиров, украинские бойцы уверенно гонят «вторую армию мира» с украинской земли. А Вооруженные силы Украины, по мнению военных аналитиков, за последние годы превратились в настоящую армию западного образца.