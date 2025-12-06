Ключевые моменты:
- Этой ночью враг снова атаковал Одесскую область – поврежден объект энергетики, пожара не возникло.
- Пострадавших в результате ночной атаки нет.
- Зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении.
- Критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Развернуто 9 «Пунктов несокрушимости» для жителей.
Об этом сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По информации ОВА, жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет.
Из-за удара зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении.
«Специалисты уже работают над устранением последствий. Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению», – добавил Кипер.
