Путь от солдата до командира

— Всю свою жизнь я стремился бороться за справедливость, искать правду, отстаивать интересы украинцев. Именно поэтому в гражданской жизни был активным общественным деятелем, журналистом. Но 2022 год изменил всю мою жизнь, — говорит Юрий Дяченко, военнослужащий ВС Украины, — Когда я пришел в свой районный военкомат, оказалось, что здесь меня знают. Сообщили, что найдется должность в соответствии с моими способностями, но вместо этого я прошел путь в разных бригадах и подразделениях на разных должностях и получил ценный опыт, о чем не жалею.

Сначала это была тероборона, сейчас — морская пехота. Юрий тогда был обычным солдатом — стрелком-автоматчиком. Первого мая их роту расформировали, и он попал в другую бригаду пулеметчиком.

— Дальше так сложилось, что был я и исполняющим обязанности заместителя командира роты, боевым медиком взвода, потом отвечал за направление гражданско-военного сотрудничества батальона. Недавно стал заместителем командира минометной батареи, был временно исполняющим обязанности командира минометной батареи одного из батальонов бригады морской пехоты ВМС. Сейчас на реабилитации после ранений и ВВК.

Никогда не говори «никогда»

Юрий Дяченко подчеркнул, что никогда не хотел служить в армии. Но жизнь сложилась иначе.

— Мой отец был военным, потом милиционером, и я не хотел себе ничего подобного. Не хотел свою жизнь с этим направлением совмещать даже на короткий срок. Но 24 февраля 2022 года, во время полномасштабного вторжения, это было единственно правильное решение. И до сих пор так считаю. Я знал, что будет полномасштабное вторжение. Мы с друзьями это понимали. Тогда я думал, что просто буду продолжать помогать людям. Например, у меня был Центр помощи переселенцам, другие волонтерские инициативы. Но когда в Одессу начало прилетать, понял, что надо защищать себя и своих, потому что мы бы в первую очередь не выжили, если пришли бы оккупанты. И лучше их встретить с оружием. И, конечно, защищать Украину как государство, а украинцев как нацию, и наши права и возможности. Я — патриот.

«Навсегда запомню первый день на фронте»

По словам защитника, сначала никто не думал, что война будет длиться так долго. Надеялись, что несколько месяцев максимум, но очень быстро стало понятно, что эта война на годы.

— На разных участках фронта абсолютно разная ситуация, просто по-разному надо себя вести. Например, когда мы впервые приехали на свой участок фронта и попали под обстрел, сразу были раненые и погибшие, и это было неожиданно. Сейчас мы знаем все нюансы своего направления. На своем участке тебя также ранят, также обстрелы, но ты автоматически знаешь, как себя вести, куда бежать и прятаться, а на новом — ты легкая мишень. Дольше всего я служил на южном направлении в Херсонской области. Сейчас фронт здесь расширился. И есть места, где тебя постоянно хотят убить, а есть — где ты можешь перевести дух.

Но даже сегодня в памяти Юрия особенно отмечен первый день на войне. Это воспоминание оставило глубокий след.

— Первый обстрел по нам. Были и раненые, и погибшие. Запах тел, обожженных, например, или оторванная голова. Тогда погиб мой побратим, который бежал в укрытие, но не успел. Сначала шок, боль, ненависть. А потом… потом, как бы страшно это ни звучало, ты привыкаешь и к этому. ПривыкаешьПривыкаешь. Потому что очень много обстрелов, очень много дронов, и это уже обыденность. А если еще и занимаешься эвакуацией и помощью пострадавшим и семьям погибших, пытаешься отстраниться от эмоций. Даже в тех случаях, когда это твой знакомый побратим. Человек, с которым ты прослужил определенное время, общался, дружил. И он погибает… Например, товарищ, с которым были знакомы до войны и пересеклись в одном батальоне, Игорь Терехин, который подорвался на мине между населенными пунктами. На тот момент он получил звание офицера, но, к сожалению, так и не узнал об этом. Жаль, целая жизнь впереди и перспективы. К сожалению, десятки таких историй. Это все очень печально, но другого пути у нас нет, необходимо бороться, защищаться, помогать и работать дальше. А эмоции, думаю, будут «распаковываться» позже… Когда можно будет расслабиться и дать волю чувствам!

Истории эвакуации

На фронте, в частности, Юрий Дяченко отвечал за взаимодействие с другими организациями, помощь гражданскому населению и эвакуацию. Военный говорит, что перед эвакуацией нередко люди соглашаются, а потом меняют свое мнение.

— Была ситуация, когда удобно было эвакуировать двух пожилых женщин вместе, о чем уже договорились, но перед эвакуацией одна из них передумала. Не поехали обе. Обстрелы и удары дронами продолжались постоянно, поэтому совсем скоро у женщины, которая отказалась, возник пожар. Мы вместе с собратьями помогли вытащить вещи из горящего дома, в частности документы, но именно после этого женщина вспоминает о своей болезни и что ей необходимо принять лекарства, которые находились в доме. Но, к сожалению, на тот момент они сгорели. Я спросил, что будет, если она не примет лекарства? Она сказала: «Я умру».

Поэтому военным пришлось очень быстро найти ей нужные лекарства вовремя. Позже обе женщины уехали.

— А как-то, когда я в очередной раз фиксировал результаты вражеских обстрелов по гражданским, одна из них мне позвонила и была очень благодарна, что ее вывезли (а сначала она не хотела), она нашла на новом месте друзей и занятие себе. На тот момент, к сожалению, их домов уже не существовало в принципе, но были спасены их жизни.

Наш враг — «коллективный путин»

Сегодня много говорят о возможном прекращении финансирования нашей армии со стороны партнеров и так называемом перемирии и прекращении огня. Юрий имеет собственное видение ситуации, и оно основывается на его опыте.

— Это невозможно. То есть много шума и мало толку. У нас и раньше были проблемы с оружием — и противостояние продолжалось. Тероборона вообще могла не получать помощи оружием от партнеров, но мы выполняли поставленные задачи на уровне с морпехами. И не хуже. И так же остановить войну, когда запущен «маховик», щелкнув пальцем, — невозможно.

По мнению защитника, на фронте будут продолжаться противостояния, хотя могут быть и не такие активные, потому что врагу также надо восстанавливаться, пополнять запасы.

— А о чем договариваться с врагом, когда он не собирается останавливаться и наращивает свои возможности? С другой стороны — и мы не пойдем на их оккупационные условия. Даже если закончится горячая фаза войны, противостояние не закончится, попытки нас уничтожить или «переварить» любым способом со стороны России — «коллективного путина» — тоже.

— Что должно произойти, чтобы закончилась война?

— Враг должен истощиться. Противник должен понять, что ему уже совсем невыгодно. А повторять — еще более невыгодно, потому что они будут пытаться продолжать. Чтобы Путин сдох — это не выход. Там «коллективный путин».

Кто борется, тот побеждает

Я ни в какие переговоры не верю. На россиян никто не может повлиять уговорами, это видно. По факту есть две стороны, которые воюют, и возможности кого-то убедить — я не вижу. Это зависит только от ресурсов: наших и врага. И все.

По мнению Юрия Дяченко, цель врага — полное уничтожение Украины, украинцев как нации и народа.

— Они будут уничтожать, будут использовать гибридную политику, и, по факту, эта война надолго. Даже если чудом приостановят фазу горячей войны. Представьте себе, что вы на ринге — без правил, без тайминга, и противник только и ожидает того, чтобы вы выдохлись полностью или посреди спарринга остановились перевести дух. Как думаете, он этим шансом не пользуется? Вот так выглядит прекращение огня, и «договоренности», учитывая, что враг нарушает все международные правила и законы и обычаи войны. Я сам это фиксировал — постоянно, поэтому знаю, о чем говорю. И воюет враг с гражданскими украинцами в первую очередь, ему никаких гражданских не жалко, и никаких благих намерений не существует. Как нельзя договориться с насильником и верить ему. Так и здесь. Кем бы вы ни были — мужчиной, женщиной, где бы вы ни были — далеко от вас фронт или близко, он же может дойти до места вашего пребывания, и сейчас войско нуждается в вас, украинцы. Здесь можно служить, добывать лучшего, это я говорю по опыту, и это главное сейчас. А будет больше людей — будет больше возможностей, больше передышки для каждого, и война так закончится быстрее, если вы действительно этого хотите, а не оккупации, плена, смертей.

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