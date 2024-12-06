Какой должна быть идеальная армия Украины: мнения военных и экспертов

…та, где бойца не жалеют, но берегут

Николай Мельник, офицер ВСУ, генеральный директор аналитической группы «Левиафан»:

— Идеальная армия — это, пожалуй, армия, которая выполняет боевые задачи с минимальными потерями в живой силе и технике. Мы должны беречь солдата, ценить его. Как бы мы ни прогрессировали в сторону роботизации, пока конкретный пехотинец не поднял флаг над конкретным населенным пунктом, до тех пор этот пункт не считается захваченным. Поэтому идеальная армия — это армия там, где бойца не жалеют, но берегут. Там, где он обучен, где четко понимает свои задачи, где уверен в себе и командире, там, где он обеспечен, и там, где за его счет не компенсируются недостатки в планировании и другие изъяны, которые существуют в армии. Что касается современной украинской армии, то она слишком далека от идеала, чтобы я ее комментировал.

…не бывает

Сергей Гуцалюк, ветеран АТО, начальник Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти:

— Идеальных армий, я думаю, вообще не бывает. Любая армия — это отражение общества, которое представляет армия. И наша армия — такая же самая. Для того чтобы изменилась армия, нужно, чтобы изменилось общество. Для меня армия будущего — это наша победоносная армия после нашей победы.

…как часть европейского блока

Сергей Судец, подполковник Нацгвардии и основатель сообщества «Воздушная тревога» в Телеграме:

— Она может быть сильной в будущем, если наше государство будет входить в какой-то один из новых блоков в Европе. Например, Великобритания, северные страны, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Балтийские страны, Германия и Польша. Это я вижу в таком количестве. В остальных случаях у нас война будет продолжаться. Если нас, конечно, не принимают в НАТО, то война будет продолжаться до тех пор, пока захочет Путин. Здесь вопрос не в самой армии, не в войске, а в безопасных гарантиях, которые мы должны получать от дипломатической работы. Потому что сколько бы мы войск не делали, сколько бы мы не вкладывали денег в человеческие ресурсы, оно все равно будет продолжаться из-за того, что Путин будет понимать, что мы сами за себя. А нам нужны партнеры. Поэтому только такая армия, мощная, современная и в составе нового блока.

…высокопрофессиональная и с учетом опыта нынешних боевых действий

Сергей Назарчук, председатель благотворительного фонда «Сила единства», полковник в отставке:

— Идеальная армия должна быть высокопрофессиональной, всесторонне обеспеченной на высоком уровне, с унифицированной техникой и вооружением (желательно, отечественного производства или максимально локализованного в Украине для обеспечения устойчивой эксплуатации и логистики), постоянным обучением на всех уровнях.

Также важно развивать «военный маркетинг». Чтобы систематически отслеживать мировые тенденции в сфере военного снаряжения, вооружения и способов ведения боевых действий.

Что касается изменений, они должны быть в военном образовании, с учетом опыта нынешних боевых действий. Для курсантов командного профиля надо переделать программы. И усилить отбор кандидатов к поступлению в военные учебные заведения.

Об армии сегодняшнего дня писать не буду — не имею морального права. Ребята — герои, но недостатки управления на всех уровнях не дают нужного результата.

…с реформами, профессиональными кадрами и без коррупции

Андрей Савченко, военный эксперт:

— Нынешнее руководство страны разрушает ВСУ своими действиями. Подтверждением этого являются практически все решения верховного главнокомандующего: от назначения министром обороны человека, не имеющего высшего образования, до поставки бракованных мин украинского производителя нашим войскам на передовую. Отсутствие стратегии ведения боевых действий, кадровая чехарда с командирами бригад, неспособность организовать мобилизацию и многое другое. Сейчас фронт держится только на патриотизме тех, кто на передовой. ВСУ, как и вся военная сфера Украины, нуждаются в реформе.

Реформа ВСУ возможна тогда, когда государством руководят профессиональные политики и госслужащие, когда в высшем военном руководстве грамотные и способные военные профессионалы. Только тогда ВСУ и Украина построят современную армию. Министерство обороны станет органом военного управления государства при правительстве, а не коррупционным органом при Ермаке, тогда будут командующие войсками, а не оперативными управлениями, и многие другие изменения, соответствующие современной военной науке ведения боевых действий в войне XXI века.

…с массовым производством и современными технологиями

Позывной «Адвокат», разработчик компании «Украинские авиационно-космические технологии»:

— Идеальная армия — это, во-первых, высококвалифицированная высокомотивированная армия военных специалистов. Во-вторых — это массовое производство дешевых дальнобойных дронов и высококвалифицированный инженерный состав для новейших технологий, внедрение новых методов и средств ведения военного дела. Вот это будет сильная украинская армия. А сейчас недостаточно именно боевого обеспечения и слаженности между боевыми подразделениями по вертикали и горизонтали.

Будущее армии зависит от реформ и единства

День Вооруженных сил Украины — это повод выразить благодарность нашим военным и задуматься над тем, какой должна быть идеальная армия. Защитники видят ее профессиональной, современно обеспеченной, с четкой стратегией и высокими стандартами управления. В то же время реалии свидетельствуют о необходимости системных реформ, модернизации техники, кадровой стабильности и эффективной международной интеграции.

Поздравляем всех защитников и защитниц с Днем ВСУ! Слава Украине!

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