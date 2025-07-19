Ключевые моменты:

В центре Одессы открылось необычное кафе Hygge Pig Cafe, где «работают» минипиги;

Четыре минипига свободно гуляют между посетителями и имеют отдельную комнату для отдыха;

Меню – компактное и ориентировано на молодежь: модные десерты и кофейные напитки;

В кафе заведении действуют чёткие правила общения с животными, чтобы не навредить хрюшкам.

Как социальные свинки стали новыми звездами одесской гастросцены

Кафе и кофейни с животными достаточно популярны в странах Европы и Азии. Особенно много таковых в Японии. Там можно поесть или выпить кофе в компании не только котиков, но и экзотических капибар или минипигов. Украина не стоит в стороне от мировых трендов, и кошачьими кафешками жителей больших городов уже не удивишь. А вот первое кафе со свинками недавно открылось в столице. Одесситы подхватили идею, и чуть больше месяца назад в самом центре города, в Красном переулке, появилось Hygge Pig Cafe.

Это небольшое заведение на пять столиков. Их могло быть и больше, но одну из комнат заняли четыре минипига, или карликовые домашние свиньи. Они были искусственно выведены учеными как декоративные в середине прошлого века и сейчас существует несколько пород различного окраса и размера.

Я уже не впервые проходила мимо этого кафе, и каждый раз заглядывая в окна, видела кучу людей, но как-то не решалась зайти. Но сейчас мне повезло – один из столиков был свободен, и я, переступив загородку, зашла внутрь, где куча ребятишек ползали по полу вместе с «хозяевами». Хрюшки игриво бегали среди ног посетителей и ножек столиков и стульев.

А что в меню?

Меню заведения такое же небольшое, как само кафе, и рассчитано на детей, подростков и молодежь: кофейные напитки и сладости. На витрине холодильника разместились модные муссовые пирожные, «вечный» тортик «Наполеон» и несколько тематических «поросячьих» пряников.

Муссовые пирожные – 245 грн;

Эспрессо – 45 грн;

Капучино – 65 грн;

Раф – 75 грн;

Авторский кофе – 70 грн;

Айс латте – 105 грн;

Бамбл кофе на соке – 130 грн;

Кофе в кокосе – 150 грн;

Фирменное какао – 100 грн.

Я заказала айс латте и пирожное в форме куска сыра.

Айс кофе подали в большом тяжелом хрустальном стакане. По вкусу оно было традиционным с хорошо взбитой молочной пеной. Муссовое пирожное готовит специально для заведения частный кондитер. Оно оказалось очень вкусным – легким, не сладким, с кусочками груши. Во вкусе чувствовались и сырные нотки.

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Какая она, жизнь свинок?

В кафе проживает четыре минипига – двое черных и двое пегих поросят. У каждого из них есть имя: Капучинка, Нурик, Кабачок и Пятачок, возраст 2-4 года. За ними ухаживают владельцы кофейни, регулярно проверяющие их здоровье у ветеринара.

На стойке бара стоят правила общения с животными, и владельцы тщательно следят, чтобы эти правила не нарушали, ведь говорят, что кто-то постоянно пытается накормить животных.

Пока я смаковала, поросята отправились отдыхать в свою комнату. Это их личное пространство – в уголке есть кресло-мешок, надувной бассейн, миски с едой, водичкой, игрушки и туалет (оказывается, они не хуже кошек, приспосабливаются к лотку).

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Общее впечатление

Вообще в кафе очень чисто и не пахнет, а поросята выглядят здоровыми и счастливыми. Однозначно, сюда не стоит заходить тем, кто не испытывает умиления от общения с хрюкающими четырехлапыми и считает, что место поросят в хлеву или на тарелке. Всем остальным хрюши подарят массу положительных эмоций в дополнение к вкусному кофе и десертам.

Справка «ОЖ»: зачем ходить в кафе с животными

Ученые из колледжа ветеринарной медицины при Корнеллском университете (Итака, США) выяснили, что взаимодействие с животными оказывает положительное влияние на здоровье: оно способствует снижению давления, облегчает головную боль и уменьшает риск возникновения проблем с сердцем.

Кроме того, тематические кафе с животными не только радуют посетителей, но и помогают найти дом для многих четырехлапых. Также они способствуют изменению предвзятого отношения к некоторым видам животных.

Ранее мы рассказывали, чем удивляет старейшее заведение одесского курорта.