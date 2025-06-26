Ключевые моменты:

Город на юге, который географически на севере;

Название «Южное» – из Москвы на юг;

Почему возник вопрос переименования Южного;

Обсуждение, голосование и первая неудачная попытка;

«Порт-Аненталь» и возмущение громады;

Новое название и новая стела.

Город на юге, который географически на севере

Пивденное расположено на побережье Черного моря, в 47 километрах от Одессы. Город возник в 1973 году вокруг крупного индустриального проекта – Одесского припортового завода и порта «Южный».

Порт, расположенный на Малом Аджалыкском лимане, имеет канал протяженностью более трех километров и глубиной около 18 метров. Он не замерзает даже зимой, что позволяет работать круглый год. Благодаря этому он стал одним из самых производительных украинских глубоководных портов.

Завод был сердцем города. Здесь производили аммиак, карбамид, жидкий азот, углекислый газ и кислород. Его строительство началось в 1974 году с участием американского предпринимателя Арманда Хаммера. Со временем вокруг завода выросло новое поселение.

Название «Южное» – из Москвы на юг

Как рассказывает директор местного музея Татьяна Ерошенко, название «Южное» на собрании предложили сами работники завода. Это была русскоязычная калька – о юге, но не украинском, а «от Москвы». Ирония в том, что город – одна из самых северных точек черноморского побережья. Но в 70-х с этим никто не считался. Название закрепилось официально.

Почему возник вопрос переименования

После начала полномасштабной войны в 2022 году в Украине активизировался процесс деколонизации. Названия городов, сел и улиц, связанные с советским прошлым или российским имперским влиянием, начали пересматривать. «Южное» попало в список из более чем 1400 населенных пунктов, рекомендованных к переименованию.

Формально название не нарушало закон о декоммунизации. Но русская языковая форма и географическая нелогичность явились решающими аргументами для изменения.

Обсуждение, голосование и первая неудачная попытка

Горожане приняли участие в голосовании. Победило название «Пивденное» – 77% голосов. «Порт-Аненталь» набрал 13%. В общей сложности было предложено более 150 вариантов, из которых до второго тура дошло 12:

Аджалык,

Аксинск,

Аненталь,

Ориана,

Порт-Ориана,

Порт-Аненталь,

Доброморск,

Мореслав,

Портовск,

Причерноморск,

Солнечноморск,

Тилигул.

Но депутаты горсовета не пришли к согласию – боялись потерять поддержку, ведь многие выступали против переименования вообще. Поэтому вопрос был передан на рассмотрение Верховной Рады. И неожиданно там выбрали название Порт-Аненталь.

«Порт-Аненталь» и возмущение громады

Инициатором этого названия стала чиновница горсовета Елена Камалова-Кутинец. Она ссылалась на лютеранскую колонию Ней-Анненталь (ныне – Новые Биляры). «Аненталь» в переводе означает «долина Анны» или «долина благодати».

Авторы отмечали уникальность и исторический подтекст. Однако историки, в частности Сергей Гуцалюк из Института нацпамяти, отметили: колония располагалась не на территории самого Южного, поэтому привязка была неуместной.

Горожане в большинстве своем восприняли название как чуждое – сложное, непонятное, навязанное сверху. Соцсети разразились мемами, иронией и критикой. Кое-кто даже угрожал активистам и чиновникам.

Под давлением громады депутат Степан Чернявский инициировал повторное обсуждение. Через год Верховная Рада утвердила новое название – «Пивденное». Но и это название не идеально. Как отмечает представитель Уполномоченного по защите государственного языка Ярослав Витко-Присяжнюк, «Пивденное» – это все еще языковая калька. Украинская по форме, но не по содержанию.

Финал: новое название, новая стела

Сегодня на въезде в город уже стоит новая стела с надписью «Пивденное». Ее установил морской порт за собственные средства – без расходов из местного бюджета.

Что касается документов – старое название остается в силе во всех уже выданных паспортах и справках. А новые оформляются уже с обновленным названием.

Подробнее о деколонизации, истории Южного и всех этапах переименования смотрите в нашем видео на нашем ютуб-канале.