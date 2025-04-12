Этот профессиональный праздник был учрежден в 1997 году Указом президента Украины, чтобы подчеркнуть значимость украинского вклада в мировую космическую науку и технику.

Выбор даты – не случаен: 12 апреля весь мир также отмечает День космонавтики, приуроченный к первому в истории полету человека в космос – Юрия Гагарина в 1961 году. А после обретения независимости Украина продолжает сохранять и развивать традиции в этой сфере.

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Украинский след в космосе

Украина – одна из немногих стран, обладающих мощной ракетно-космической индустрией. Исторически украинские специалисты играли ключевую роль в создании ракетных систем, спутников и космических аппаратов. У тому же, наша страна имеет прочные позиции в мировом космическом сообществе благодаря таким предприятиям, как:

КБ «Южное» им. М.К. Янгеля (г. Днепр) – одно из ведущих конструкторских бюро, разрабатывающее ракеты-носители, спутники и системы управления;

– одно из ведущих конструкторских бюро, разрабатывающее ракеты-носители, спутники и системы управления; ГП «ВО Южмаш» – производитель ракет-носителей, включая известные «Зенит», «Циклон» и другие;

– производитель ракет-носителей, включая известные «Зенит», «Циклон» и другие; Харьковский авиационный завод, НИИ и вузы – ключевые звенья в подготовке кадров и разработке технологий;

– ключевые звенья в подготовке кадров и разработке технологий; Современные частные украинские космические стартапы, которые стремятся к инновациям и выходу на международный рынок.

Именно украинские ученые внесли значительный вклад в развитие ракетных технологий, обеспечив возможность освоения дальнего космоса. И даже в условиях войны и экономических трудностей украинские специалисты продолжают разрабатывать спутники, модернизировать ракеты и участвовать в международных космических программах.

Символ будущего

Ракетно-космическая отрасль – это не только технический прогресс, но и символ научного потенциала страны, её стремления к развитию и независимости. Сегодняшний праздник – это напоминание о значимости науки, образования и технологического суверенитета для будущего Украины.

Поздравляем всех работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником! Желаем новых достижений, амбициозных проектов и мирного неба над головой. И пусть ваши идеи продолжают вдохновлять и открывать новые горизонты.

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