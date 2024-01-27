Новости Одессы и Одесской области

Уроженка Одессы стала первой космической туристкой из Украины

Уроженка Одессы стала первой космической туристкой из Украины

Уроженка Одессы, ныне живущая в США, Лина Бороздина вернулась из космического туристического полета. Она стала первой украинкой, побывавшей в космосе как туристка. Полет осуществлялся в рамках галактической программы Galactic06.

Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», полета в суборбитальный космос Лина ждала почти 20 лет. Ее мечта сбылась 26 января 2024 года. За билет в космос, приобретенный еще в 2005 году, она заплатила почти 200 тысяч долларов, заложив собственный дом.

В американской компании Virgin Galactic, которая организовывает туристические полеты в космос, сообщили, что за запуском борта «Галактики 06» наблюдали 150 человек на космодроме «Америка».

Лина Бороздина и еще три частных туриста отправились на орбиту Земли в 10:00 по восточноевропейскому времени, а вернулась на космодром в 10:54.

На фото, которое опубликовала компания Virgin Galactic видны неподдельные эмоции астронавтов:

Космические туристы, с ними - Лина Бороздина

В своем Instagram Лина Бороздина поделилась счастливым фото, которое подписала «Мы сделали это!»

Лина Бороздина вернулась из космоса

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что американская ученая-эмигрантка из Одессы Лина Бороздина полетит в космос в качестве туристки.

В США одесситка работает консультантом по одной из систем оздоровления, много путешествует. Полет в космос был ее самой большой мечтой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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