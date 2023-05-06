Как легендарный одесский планетарий в свои 153 года делает для нас космос ближе

В апреле 2023 года земляне наблюдали коридор затмений, звездный дождь, соединение Луны и Венеры, запуск самой большой ракеты в истории человечества. Не менее интересные события происходили над Украиной: падение болида в Киеве и северное сияние в Одессе. С чем они связаны? Можно ли предвидеть такие явления? Есть ли угроза земной жизни в будущем? На все эти вопросы нам ответили научные сотрудники Одесской астрономической обсерватории.

Войны и революция: переломные моменты в обсерватории

В этом году Одесской астрономической обсерватории выполняет 153 года. За свое существование она многое пережила: революцию, Первую и Вторую мировую войну, а сейчас — военную агрессию России. Как работает одна из старейших обсерваторий Украины нам рассказал председатель Одесского астрономического общества и старший научный сотрудник Михаил Рябов.

— Как война изменила работу научного коллектива?

— Немалое количество наших сотрудников оказалось за границей. Они выехали, но продолжают сотрудничать. Есть и те, кто попал в армию или оказался на фронте. Ученые понимают какое сейчас время и все равно работают. В прошлом году был случай, когда над Одессой начали летать вражеские дроны, и все эти действия происходили над планетарием. У нас были студенты и мы вместе сидели в убежище. Но это ни нас, ни наших гостей не напугало. Хотя, стоит отметить, что ряд украинских обсерваторий пострадали от военных действий.

— Обсерваторию открыли в 1871 году, а значит она пережила две войны?

— Это правда, обсерватория пережила много разных моментов в истории. И революцию, и Первую, и Вторую мировую войны. Кстати, 23 мая мы планируем отпраздновать 155 лет со дня рождения знаменитого профессора Константина Покровского. Он был директором обсерватории во время Второй мировой войны. Благодаря его авторитету на родине и Западе, обсерваторию уберегли от грабежей и мародерства. Эта территория не изменялась еще со временем революции. В том числе и главное здание. В прошлом веке добавилась обсерватория любителей астрономии в которой участвовал Валентин Глушко. А вот помещение планетария было сооружено за счет спонсорской поддержки в 2017 году. Основная наблюдательная станция обсерватории находится в Маяках, но из-за войны она пока не слишком активна.

Украина — космическая держава: вспомним наши заслуги

Многие считают, что в Одесской астрономической обсерватории кроме телескопа и планетария не на что смотреть. Но Михаил Иванович вместе с коллективном планетария развенчивают эти мифы.

К примеру, вы знали, что здесь есть уголок памяти украинской космонавтики? Или макет известной на весь мир ракеты «Энергия-Буран»? А, что в одесском порту когда-то стоял морской космический флот? Это были огромные научно-исследовательские судна: «Академик Сергей Королев», «Космонавт Юрий Гагарин» и «Космонавт Владимир Комаров». А об Большой астрономической мастерской «БАМ» — слышали? Здесь когда-то собирали телескопы. Всего научными сотрудники было произведено около сорока телескопов — они разошлись по всему миру.

Нельзя не упомянуть и о метеорном домике, в котором работали исследователи метеоров и комет. Каждый квадратный метр Одесской астрономической обсерватории о чем-то расскажет. Здесь даже деревья со своей многовековой историей. А среди них, в парке обсерватории, можно найти исторический памятник — единый сохранившейся в городе опорный репер. Здание где находится самый старый в обсерватории телескоп спроектировал не кто-то там, а известный одесский архитектор Александр Бернардацци. Здесь же при входе можно увидеть астрономический пентакль с изображением планет, каждая из них отвечает за свой день недели. Многие оценят старинную винтовую лестницу, которая ведет к телескопу. И, конечно же, местных, не менее космических котиков, от которых посетители просто в восторге.

Нормальные и аномальные явления: что сейчас происходит в космосе?

Владимир Ющенко, кандидат физико-математических наук и сотрудник Одесской астрономической обсерватории, во время экскурсию, показал нам как работает механизм старинного телескопа. «Куку и сыновьям», так называют телескоп, сейчас 137 лет. Он был построен в Англии 1886 году и за счет меценатов доставлен в Одессу. Его вес около 500 килограмм, длина чуть более метра, а увеличение дает в 80 раз. Телескоп крепится к колонне, которая уходит вглубь земли… Правда взглянуть на Луну во время экскурсии нам не удалось. Вдруг нагрянули облака…

— На самом деле в Одессе предсказать погоду очень трудно. По крайней мере облачность. Часто облака появляются ниоткуда, либо пропадают. Мы конечно используем спутниковое изображение, но больше работаем по интуиции, — объяснил Владимир.

— Почему так происходит?

— Вся воздушная масса приходят к нам со стороны Румынии, а там горы и из-за этого облака могут переходить к нам или рассеиваться. Плюс у нас береговая линия, воздух поднимается над уровнем моря, а для ветра это большое препятствие. Могут возникнуть явления, которые тяжело предсказать. В Киеве или в Умани намного проще спрогнозировать погоду, там ровная местность.

— Сейчас все разговоры о метеоритах, кометах и болидах, в чем их разница?

— Комета — это то, что пролетает мимо нас, метеорит — что упало, а болид — что влетает в атмосферу и взрывается.

— Именно это и было в Киеве 19 апреля?

— Да, это был болид. В среднем в сутки на Землю падает около десяти тон космического вещества. В этом году уже были похожие взрывы над Варшавой и Ла-Маншем. Просто мы не всегда можем отследить такие явления. Кстати, задача нашего действующего телескопа в Маяках это отслеживать. А вот на наблюдательной станции в Крыжановке находится метеорный патруль, где ученые наблюдают за метеорами.

— А что вы знаете о полярном сеянии над Одессой 24 апреля?

—Во время сильных магнитных бурь полярные сияния распространяются вплоть до южных широт. Такое событие произошло во время большой магнитной бури в ночь с 23 на 24 апреля Тогда малиновое свечение наблюдалось в Одессе, южных районах Европы, в Китае и на юге США. Такие наиболее мощные явления иногда приводят к выходу из строя силовых подстанций. Такая аномалия произошла более 30 лет назад в Канаде. Два столетия назад по всему миру также происходили полярные сияния в южных широтах, тогда перестал работать телеграф.

— Чем еще это может грозить человечеству?

Такие природные явления влияют на всю критическую инфраструктуру включая работу систем связи и электроснабжения, приводят к сбоям в работе GPS. В конечном итоге они сказываются на нашем самочувствии, а астронавтам на космических станциях это грозит усилением радиации. На весь комплекс явлений солнечных вспышек реагируют все земные сферы включая атмосферу, изменения магнитного поля и даже движения континентальных плит. Вполне вероятно, что причиной сильного землетрясения в Турции стало влияние потока плазмы от солнечной вспышки, которое способно привести к небольшому замедлению скорости вращения Земли. Сейчас наступил период повышенной солнечной активности.

Вся правда о Солнце и Марсе: чем нас пугают?

Не дают покоя людям и такие вечные темы, как столкновение Земли с астероидом, возможная встреча с пришельцами, жизнь на Марсе и угасание Солнца.

— Михаил Иванович, правда, что Солнце угасает?

— Наше светило является стабильной звездой. Но рано или поздно водород для его ядерной топки закончится и тогда Солнце расширится, чтобы стать красным гигантом. На это потребуется миллиарды лет. Солнце не погаснет и не взорвется, оно просто будет меняться. Вот только тогда уже придется искать «квартиру» на Марсе.

— Вы верите в возможность колонизации Марса?

— 20 апреля весь мир наблюдал как Илон Маск запустил самую большую в истории ракету — высотой 120 метров. Хоть она и взорвались через несколько минут после взлета, но для человечества это первый шаг к новому этапу освоению космоса. Уже разрабатываются космопорты для будущих полетов на Луну и Марс. Красная планета активно наблюдается. Даже есть проект квартиры на Марсе. Так что все впереди.

Как попасть в одесский планетарий?

На территории Одесской астрономической обсерватории все время происходят мероприятия: лекции, экскурсии, видео-показы в планетарии и многое другое. Но их расписание зависит от того, каким астрономическим явлением удивит нас космос.

Поэтому одесситов и гостей города просят заранее связываться с Планетарием. Это можно сделать в группе на Фейсбук или по телефонам:

(098) 328-70-11

(094) 917-76-05

(048) 709-76-05.

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