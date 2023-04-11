Кто из украинских и одесских космонавтов побывал в космосе

Украинские космонавты внесли большой вклад в мировую космонавтику. Ко Дню ракетно-космической отрасли Украины «Одесская жизнь» подготовила статью про украинских космонавтов, которые побывали в космосе.

Павел Попович

Родился 5 октября 1930 в городе Узин Киевской области. В 1960 году был зачислен в первый отряд космонавтов. Подготовку к полетам проходил на кораблях «Восток».

Первый полет совершил на корабле «Восток-4» с 12 по 15 августа 1962 года. Продолжительность полета — 71 час. Второй полет в качестве командира корабля «Союз-14» и орбитальной станции «Салют-3» Попович совершил с 3 по 19 июля 1974 года. Это был первый полет на орбитальной станции, он продолжался 15 дней 17 часов 30 минут 28 секунд.

Генерал-майор авиации. Умер от инсульта 30 сентября 2009 года. Именем Павла Поповича названы горный хребет в Антарктиде и малая планета.

Георгий Береговой

Родился 15 апреля 1915 года в селе Федоровка Полтавской области.

Во второй отряд космонавтов был принят в 1963 году и проходил обучение на кораблях «Союз». Первый полет в космос на корабле «Союз-3» совершил с 26 по 30 октября 1968 года. Полет продолжался 3 суток 22 часа 50 минут 45 секунд.

Умер 30 июня 1995 года во время операции на сердце.

Был единственным, кто удостоился первой звезды героя за Вторую мировую войну, а второй — за полет в космос.

Георгий Шонин

Родился 3 августа1935 года в городе Ровеньки Луганской области.

В 1960 году был принят в первый отряд космонавтов. Полет в космос совершил с 11 по 16 октября 1969 года. Был командиром космического корабля «Союз-6», где впервые в условиях космоса проводили испытания различных способов сварки металлов и эксперименты по обнаружению запусков баллистических ракет.

Генерал-майор авиации. Умер 6 апреля 1997 года от сердечной недостаточности.

Владимир Ляхов

Родился 20 июля 1941 года в городе Антрацит Луганской области.

В 1967 году был зачислен в четвертый отряд космонавтов. Готовился к полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют».

Полет в космос совершил с 25 февраля по 19 августа 1979 года в качестве командира экипажа космического корабля «Союз-32» и орбитальной станции «Салют-6». Полет длился 175 дней, за это время были проведены научно-технические и медико-биологические эксперименты. 15 августа 1979 года ему пришлось совершить незапланированный выход в космос, чтобы освободить антенну радиотелескопа, которая зацепилась за одну из конструкций.

Второй полет космонавт совершил с 27 июня по 23 ноября 1983 года, также в качестве командира космического корабля «Союз Т-9». Продолжительность пребывания в космосе составила 149 дней 10 часов 46 минут. Третий раз Ляхов в течение семи дней работал на орбитальной станции «Мир».

Умер 19 апреля 2018 года.

Леонид Кизим

Родился 5 августа 1941 года в городе Красный Лиман Донецкой области.

В третий отряд космонавтов был принят в 1965 году. Первый полет совершил с 27 ноября по 10 декабря 1980 года, командовал экипажем на космическом корабле «Союз Т-3» и орбитальной станции «Салют-6».

Второй полет Кизима прошел с 8 февраля по 2 октября 1984 года также в качестве командира экипажа, на космическом корабле «Союз Т-10» и орбитальной станции «Салют-7».

Третий раз космонавт покидал Землю на космическом корабле «Союз Т-15», также в качестве командира корабля. Общая продолжительность этого полета составила 125 дней и 56 секунд.

Кизим был кавалером ордена Почетного легиона Франции. Умер 14 июня 2010 года.

Леонид Попов

Родился 31 августа 1945 года в городе Александрия Кировоградской области.

В 1970 году был зачислен в отряд космонавтов. Первый полет проходил с 9 апреля по 11 октября 1980 года на корабле «Союз-35» и орбитальной станции «Салют-6» в течение 185 дней.

Свой второй полет космонавт совершил с 14 апреля по 2 мая 1981 года в качестве командира международного экипажа. Третий полет в космос состоялся с 19 по 27 августа 1982 года на космическом корабле «Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7», также в качестве командира.

Владимир Васютин

Родился 8 марта 1952 года в Харькове. Принят в отряд космонавтов в 1976 году, подготовку проходил на кораблях «Союз Т» и орбитальных станциях «Салют».

Свой первый полет в космос совершил с 17 сентября по 12 ноября 1985 года, в качестве командира космического корабля «Союз Т-14», а также на борту орбитальной станции «Салют-7». На борту станции космонавты должны были работать в течение полугода, однако Васютин серьезно заболел и полет был досрочно прерван. В космосе находился 64 дня 19 часов 52 минуты.

Генерал-лейтенант авиации. Умер 19 июля 2002 года от рака желудка.

Александр Волков

Родился 27 мая 1948 года в городе Горловка Донецкой области. Был зачислен в отряд космонавтов 23 августа 1976 года для подготовки к работе на многоразовом корабле «Буран».

Впервые Волков стартовал в космос в качестве космонавта-исследователя 17 сентября 1985 года. В полете проводились исследования и эксперименты в интересах министерства обороны.

Второй полет космонавт выполнил с 26 ноября 1988 года по 27 апреля 1989 года в качестве командира корабля «Союз ТМ-7» и станции «Мир». Третий раз Волков стартовал на орбиту 2 октября 1989 года. В общей сложности космонавт провел в космосе 391 день 11 часов 53 минуты 16 секунд, во время которых дважды выходил в открытый космос. За пределами корабля Волков находился более 10 часов.

Анатолий Левченко

Родился 21 мая 1941 года в городе Краснокутске Харьковской области. В 1978 году был зачислен в отряд космонавтов. С 21 по 29 декабря 1987 года совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз ТМ-4». Работал на борту орбитального комплекса «Мир». Продолжительность полета составила 7 суток 21 часов 58 минут.

Умер 6 августа 1988 года от опухоли мозга.

Анатолий Арцебарский

Родился 9 сентября 1956 года в поселке Просяная Днепропетровской области.

В январе 1988 года зачислен в отряд космонавтов. С 18 мая по 10 октября 1991 года совершил космический полет в качестве командира на корабле «Союз ТМ-12» и орбитальной станции «Мир». За время работы на орбите совершил шесть выходов в открытый космос, продолжительностью 32 часа 17 минут. Весь полет продолжался 144 дня 15 часов 21 минуту 50 секунд.

Леонид Каденюк

Родился 28 января 1951 года в деревне Клишковцы Черновицкой области.

В 1976 году был принят в отряд советских космонавтов и готовился к полетам на кораблях типа «Буран». Первый полет в космос совершил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года, в качестве экспериментатора на космическом корабле «Колумбия». Во время полета проводил эксперименты по искусственному опылению сои и рапса, для получения семян в условиях невесомости. Общее время полета 15 дней 16 часов 35 минут 1 секунда. Генерал-майор Военно-воздушных сил и первый космонавт независимой Украины.

Умер 31 января 2018 года во время пробежки в парке, из-за оторвавшегося тромба.

Григорий Нелюбов

Родился 31 марта 1934 года, по одним источникам, в городе Порфирьевка Крымской области, по другим — в селе Веселое Запорожской области.

Был принят в первый отряд космонавтов в 1960 году. Готовился для работы на космическом корабле «Восток» и был одним из претендентов на первый полет человека в космос. Во время полета Юрия Гагарина Нелюбов был назначен запасным космонавтом. В июне 1962 года был выведен из группы подготовки к полету на космических кораблях «Восток-3» и «Восток-4» по состоянию здоровья.

Погиб 18 февраля 1966 года под колесами поезда.

Валентин Бондаренко

Родился 16 февраля 1937 года в Харькове. В 1960 году был отобран для подготовки к работе в космосе и включен в первый отряд космонавтов. Входил в состав так называемого «гагаринского отряда».

13 марта 1961 года Валентин Бондаренко приступил к испытаниям в Институте медико-биологических проблем. Во время работы в результате нелепой случайности в барокамере произошел пожар. Открыть барокамеру из-за перепадов давления сразу было нельзя, и космонавт сильно обгорел. Он умер от ожогового шока в Боткинской больнице. Похоронен в Харькове.

Георгий Добровольский

Родился 1 июня 1928 года в Одессе.

В 1963 году вступил в отряд космонавтов, где проходил подготовку по лунной программе.

С 6 по 29 июня 1971 года отправился в свой первый космический полет в качестве командира корабля «Союз-11» и орбитальной космической станции «Салют-1». На борту станции проводился большой комплекс научных исследований, а полет продолжался 23 дня 18 часов 21 минуту 43 секунды. При возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата космонавт погиб вместе с другими членами экипажа.

В Одессе в честь Георгия Добровольского названы проспект и парк. В парке установлен памятник единственному одесскому космонавту.