Как Одесса в космос летала, или День одесской космонавтики

В Украине 12 апреля отмечают День работников ракетно-космической отрасли и Международный день авиации и космонавтики. И тут, как в истории с гоголевским Вием, из всех углов вмиг полезли упрямые факты, которые исподтишка подталкивают в бок и подзуживают: «Господа, а не кажется ли вам, что 12 апреля надо считать Днём одесской космонавтики?». Давайте разбираться.

История с географией

Начинать лучше с чего-то главного. Например, с Главного конструктора космических кораблей, благодаря кому День космонавтики обрёл законную дату – 12 апреля. Это Сергей Павлович Королёв.

Сергей Королёв родился в украинском городе Житомире 12 января 1907 года. Потом жил и учился в Одессе, а в 1924 году поступил в Киевский политехнический институт.

В 1938 году по обвинению в участии в троцкистском заговоре Сергей Королёв был осуждён: 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах.

К счастью, НКВД славилось «заботливым отношением к врагам народа», особенно к тем, которые умели писать не только анонимки, но и формулы. Для них было создано ЦКБ-29 (тюремное конструкторское бюро), которым руководил, как выяснилось, «английский шпион» Андрей Туполев. Кстати, там же, в тех же «комфортных» условиях пребывал в те годы и другой одессит Валентин Глушко, отец жидкостных ракет и всех ракетоносителей от «Востока» до «Протона»… Но пока об одесском периоде жизни Королёва.

Королёв в Одессе

В 1917 году Серёжа Королёв вместе с матерью и отчимом (отец рано умер) переехал в Одессу. Отчим заведовал портовой электростанцией, поэтому семья поселилась в двухэтажном флигеле на Платоновском молу. Сын быстро взрослел, и, правду говорят, что за детьми в этом возрасте нужен глаз да глаз. За Серёжей не уследили. Поблизости размещался достаточно засекреченный отряд гидросамолётов, несший охрану государственной границы. Серёжа вплавь добирался до места дислокации отряда красных лётчиков и, не рискуя вылезать из воды, оттуда часами наблюдал за буднями авиаторов. А те исподтишка наблюдали за любознательным мальчишкой и, в конце концов, не выдержали и вытащили его из воды.

Королёв понял, что попал, и приготовился к самому худшему. Его отвели к командиру отряда. Тот был строг:

– Ну, шпион, сейчас я задам тебе вопрос, и от того, как ты на него ответишь, зависит твоя судьба. Тебе нравится летать?

Мальчик пожал плесами:

– Не знаю, я никогда не летал.

– Тогда проведём эксперимент. Сейчас ты полетишь с нашим пилотом на плановое дежурство, а когда вернёшься, придёшь ко мне и честно ответишь на вопрос.

Вы догадываетесь, что ответил будущий конструктор космических кораблей. Он не строил в Одессе ракет, но в Одессе, поступив в ОАВУК (Общество авиации и воздухоплавания Украины), создал проект планера К-5, потому что сначала его позвало небо, а потом и звёзды.

Ранее мы рассказывали о легендах и былях главного торгового центра нашего города прошлых лет – одесского «Пассажа».

Ракеты за одесский счёт

Считается, что первые ракеты Королёв создавал, начав это делать в уже подзабытом бюро ГИРД (Группе изучения реактивного движения). Но истории ракетостроения немного не повезло: засекретив ракеты как боевое оружие, уж попутно засекретили всё и всех, кто к ракетам имел отношение.

Так затерялось в пыльных архивах и имя поручика Александра Дмитриевича Засядко, чей род начинался от казаков Запорожской Сечи. Ему довелось воевать под командованием Суворова и Кутузова. Даже в осаде Парижа в 1814 году принимал участие. Именно в зарубежных походах Засядко услышал об английском изобретателе Конгрейве. Этот Конгрейв служил в колониальных войсках в Индии, где узнал о секрете старинного оружия ещё Древней Индии – ракетах. Старательно скопировав индийское ноу-хау, Конгрейв вернувшись в Англию, произвёл такие же ракеты, применив их в войне против Франции (1807 год).

Все русские везли из Парижа милые французские безделушки, а Засядко привёз в своём ранце секрет. Получив к тому времени чин полковника, Засядко был откомандирован в армию Барклая-де-Толли. Здесь он впервые продемонстрировал офицерам и фейерверкерам возможности реактивного оружия. Вскоре об этом доложили императору Александру І. Тот был восхищён, и восхищение императора понятно. А за своё изобретение полковник Засядко не попросил ни копейки. Его Величество даже пот со лба утёр: «Слава Богу! Есть ещё офицеры в армии, которые служат из одной только чести!».

Хотя нет, одну привилегию попросил изобретатель: разрешить и в дальнейшем продолжать опыты с ракетами. За свои деньги, естественно. Тут всплывает для кого-то малозначительная, а для одесситов приятная подробность. Под Одессой отец оставил нашему герою приличное имение. Его-то и отправился продавать теперь уже генерал-майор Засядко. Продал, да вроде как капитала не нажил, потому что на эти деньги продолжил совершенствовать свою ракетную установку. Мелочь, но получается, что ракеты для Российской империи делались на одесские деньги. Именно эти ракеты, сделанные на одесские деньги, и разили неприятеля в русско-турецкую войну.

Но «капитал» в Одессе Засядко всё же получил. В Одессе он женился, взяв в жёны Елизавету Максимовну Грессер – дочь градоначальника Одессы. Кого-то удивит намёк на «капитал», а в Одессе знают: одесская жена – вот самый надёжный капитал.

На Луну, как из пушки

Начальником артиллерии Черноморского флота, базировавшейся в Одессе, был Георгий Эрихович Лангемак. Здесь у него родилась идея оснастить боевые корабли флота ракетным оружием.

Это Лангемак вооружил корабли реактивными снарядами, ставшими основой реактивного миномёта «Катюша». По уже знакомой схеме в 1937 году органами НКВД изобретателя арестовали. А потом расстреляли как немецкого шпиона. Правда, не совсем понятно, кому больше вредили «Катюши», нанося удары по немецким войскам. Но как много непонятного окружало граждан СССР.

Космос близко

Космос всегда притягивал тех, кто считал, что наш дом – Земля, но нельзя всю жизнь просидеть дома. Это всё можно сказать о мальчишке с Ближних Мельниц Георгии Добровольском, по чьему проспекту каждый день ездят жители нашего посёлка Котовского. Добровольский попал в отряд космонавтов и был его душой. Он одним из первых узнал, что такое в условиях «холодной войны» гонка на опережение американцев в космосе. Из-за поспешности и неподготовленности очередного этапного полёта Добровольский и двое его товарищей погибли.

Но, возможно, более других приблизил к нам космос ещё один одессит Валентин Петрович Глушко. Он родился в Одессе. На какое-то время семья покидала родной город, потому что время было такое, отец, честный русский человек, ушёл в армию Деникина. Но потом снова одесский адрес (Авчиниковский переулок,12). Валентин стал учеником Реального училища Св. Павла. И тут судьба поднесла сюрприз. Дорога реалиста в училище проходила по улице Садовой – Валентин каждый день проходил мимо здания, которое венчал купол. Тогда там была обсерватория. Однажды отважился, зашёл. И с тех пор каждый вечер семья знала, где искать 13-летнего сына – в обсерватории у телескопа. В библиотеке училища библиотекарь даже не прятала на полку книгу Жюль Верна «Из пушки на Луну». Каждый день один постоянный читатель её непременно брал, но не читал – изучал.

Но когда тот читатель стал заказывать ещё и книги по химии, особенно о взрывчатых веществах, библиотекарь доложила о том директору. Пришлось объясняться. Валентин признался начальству, что мечтает о полёте на Луну. Но тут Жюля Верна надо существенно редактировать: для взлёта ракеты нужен не взрыв, а топливо с силой взрыва выбрасывающее огромную энергию.

14-летний подросток изложил свои идеи в письмах к теоретику освоения космоса К.Э. Циолковскому. Получил одобрение. А в 16 лет подготовил к изданию книгу «Необходимость межпланетных сообщений».

Но Валентин Петрович Глушко не был лишь теоретиком. Со временем он стал ведущим конструктором ракетных реактивных двигателей. Это его двигатели поднимали в воздух все наши ракетоносители. И, главное, это Глушко после ухода Королёва создал многоразовый ракетно-космический комплекс «Энергия–Буран».

Вот так. С самыми громкими именами или космическими разработками связано имя Одессы. Отсюда начинался путь в космос. Главное, чтобы этот путь никогда не заканчивался.

Фото: из открытых источников. На заглавном фото: Вид ночной Одессы из космоса (фото – Google Earth Engin

Ранее мы рассказывали о «бесовских хвостах», «говорящих газетах» и других удивительный «штучках», которые появились в Одессе в ХІХ веке.