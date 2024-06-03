На такие праздники приходят без приглашения: о гостеприимстве болгарско-гагагаузской семьи

Болгарско-гагаузская семья

Усадьба Ольги и Ивана расположена вблизи Черноморска. Семья живет здесь давно. И здесь все просто наполнено древними традициями. Каждый уголок двора обустроен с любовью трудолюбивыми хозяевами — на небольшом клочке земли вьется лоза, растет много цветов и еще совсем молодые кусты болгарских перцев.

— Уже двадцать лет прошло с тех пор, как мы уехали из села Городнее (Чийший) Болградского района. Впрочем, даже здесь, вдали от родного села, мы чтим свои обычаи, радуемся каждому дню, и так живем, — рассказывает Иван Константинов.

Жена Ивана Ольга по национальности гагаузка, но она очень хорошо владеет и болгарским и вместе они чтят традиции своих предков.

— Я — гагаузка, мы с семьей жили в Болграде. Там я и выучила болгарский язык. А когда вышла замуж за чийшийского парня, то научилась разговаривать на их диалекте. Там начала готовить традиционные блюда — каварму, яхнию (соус, обычно фасолевый. — Прим. авт.), манджу (тушеный картофель с мясом. — Прим. авт.), печеную баранину с рисом. Я люблю принимать много гостей. Мы часто собираемся вместе, чтобы отмечать наши праздники, мы их не забываем, — делится хозяйка.

На такие праздники приходят без приглашения

И это правда. Семья Константиновых очень гостеприимная. Под тенью виноградных лоз здесь часто накрывают пышные столы для встречи дорогих гостей. На этот раз супруги встречали членов Черноморского болгарского общества во главе с Варварой Стафидовой.

— Гергьовдень — большой праздник в нашем регионе. Его отмечают все. Даже те, кто не носит имя Георгий. Некоторые празднуют в этот день, потому что их курбан готовят именно сегодня, то есть это их именины. Свой курбан я готовлю в день Ивана, потому что я Иван. На такие праздники болгары друг к другу приходят без приглашения. Нашего кума звали Георгий, поэтому мы ежегодно ходили его чествовать — просто собирались вместе и праздновали. Обязательно приходили с караваем. На него клали кусочек мяса, сала или брынзы — что было. И, конечно, приносили бутылку болгарской ракии или вина. Так принято ходить к кумовьям. Меня назвали в честь деда, Ивана Васильевича, а моего покойного брата назвали в честь нашего крестного — Георгия. Раньше часто давали сыну имя крестного, — охотно рассказывал хозяин дома.

А рядом уже насыпали сваренный ароматный курбан под звуки болгарских народных и современных украинских песен.

Поют украинские песни и не забывают болгарские

За столом в этот день звучало много воспоминаний о прошлом, о том, как раньше праздновали не семьями, а целыми улицами, накрывали большой стол, все садились, ели и веселились.

— Как и мы сейчас. Сегодня я уже пенсионер, давно не живу в родном селе Виноградное Болградского района, но в Черноморске мы собираемся и празднуем наши праздники. Радуемся, когда нет сирен, когда мы здоровы и можем собраться с родными и друзьями. К сожалению, традиции забываются. Мы должны пытаться передать их молодежи. Старшие люди умирают, а их знания, опыт и мудрость передать некому. Так не должно быть, — присоединился к разговору Иван Чевдарь.

Так, продолжая традиции, уважая свои корни, радуясь землякам и делясь с ними своими знаниями, члены Черноморского болгарского общества живут и поддерживают друг друга в это непростое для Украины время. Они надеются на мирную жизнь в недалеком будущем, поют украинские песни и не забывают болгарские, которые передают грядущим поколениям.