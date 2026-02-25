Ключевые моменты:

Россия выпустила по Украине 115 ударных дронов, большинство из них сбила ПВО.

В результате атак есть погибшие и раненые в Запорожской и Днепропетровской областях.

Украинские военные поразили пункты управления и склады армии РФ на оккупированных территориях.

Переговоры по окончанию войны

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 26 февраля в Женеве планируется встреча с секретарём СНБО Украины и главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

На переговорах стороны намерены обсудить возможные параметры завершения войны России против Украины.

Уиткофф также отметил, что во время предыдущих трёхсторонних переговоров российская сторона продемонстрировала «настоящую коммуникацию».

«Мы разошлись по разным комнатам. Шли военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Что касается россиян, то мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал Уиткофф.

Атака дронами 25 февраля: последствия обстрелов

В ночь на 25 февраля армия РФ атаковала Украину 115 ударными беспилотниками, в том числе типа Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 95 из них на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксированы попадания 18 дронов по 11 локациям.

В Запорожском районе в результате атак погибли четыре человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Всего за сутки по 32 населённым пунктам Запорожской области было нанесено 643 удара.

Под авиаударами оказались и громады Днепропетровской области. В Синельниковском районе погибли двое местных жителей, ещё пятеро ранены. В одном из населённых пунктов частично разрушен жилой дом — под завалами могут находиться люди.

Напомним, РФ атаковала Одессу 193 раза за 4 года полномасштабной войны. Повреждены 1200 жилых домов, погибли 145 одесситов, среди них 10 детей.

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за сутки произошло 164 боевых столкновения. Противник нанес 83 авиаудара, сбросил 220 управляемых авиабомб, применил почти 6 тысяч дронов-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций ВСУ и населённых пунктов.

За прошедшие сутки Россия потеряла 1070 военных. Также уничтожены три танка, пять бронемашин, 29 артсистем, одна РСЗО, 886 беспилотников, 145 единиц автотехники и одна единица спецтехники.

Украинские военные продолжают бить по объектам противника на временно оккупированных территориях. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки Донецкой области.

Также были уничтожены склады боеприпасов и материально-технического обеспечения в Донецкой и Запорожской областях, а в районе Акимовки поражена ремонтная база противника. Ранее удары нанесены по пунктам управления и управления БпЛА в районах Удачного и Покровска.

Потери врага и масштабы разрушений уточняются.