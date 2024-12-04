Ветераны приходят, когда уже крайне необходима помощь

Савва Чернев до избрания главой Бессарабской громады был успешным фермером. Став главой громады, он использовал свой опыт хозяина на новой должности.

Как ветеранам решить проблемы без беготни?

— Савва Степанович, сразу несколько вопросов по поводу Комплексной программы соцподдержки населения, где отдельной статьей прописана помощь военнослужащим ВСУ: какая сумма была заложена на 2024 год, на какие именно нужды и как часто к вам обращаются ветераны?

— Для меня поддержка военнослужащих ВСУ в приоритете. В этом году мы потратили всего на помощь военнослужащим два с половиной миллиона гривен из местного бюджета. Также к помощи приобщаю сельхозпредприятия, предпринимателей, всех, кто имеет финансовую возможность помочь. Поэтому эта сумма достигает четырех миллионов гривен. Наша громада предоставляет ветеранам-инвалидам ВСУ ежемесячную стипендию полторы тысячи гривен — в этом году это в целом около 150 тысяч гривен. Предоставляем также ежеквартальную помощь семьям ветеранов, на которую израсходовали почти 200 тысяч. Ко Дню защитника каждому ветерану и военному вручили по две тысячи гривен, общая сумма — 478 тысяч. При ранении община выделяет 20 тысяч гривен, также предоставляем деньги на реабилитацию и оздоровление. Понимаю, что этих денег недостаточно, поэтому на следующий год мы планируем увеличить заложенную в бюджет сумму.

Мы поддерживаем тесные связи с благотворительными фондами, помогаем организовать раздачу гуманитарной помощи. Сейчас начался отопительный период, поэтому каждой семье военного будем предоставлять дрова.

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Ветераны обращаются часто. Только что был парень из Августовского, который на фронте потерял руку. Никак не может оформить свидетельство участника боевых действий, потому что при обстреле сгорели документы. Именно таких жалоб много: якобы все компьютеризировано, но бюрократическая система дает сбой. Чтобы решить эту проблему, подключил руководителя отдела по работе с ветеранами Леонида Киселаря, который сам является ветераном. Кроме этого, с декабря в поселковом совете начала работать специалист по сопровождению ветеранов Ирина Иванова.

Также всю информацию ветераны могут получить в старостинских округах, где работают профессиональные специалисты по воинскому учету и соцзащиты населения. В отделе соцзащиты им помогут получить все льготы, предусмотренные государством и обществом. Также работает отдел организации предоставления админуслуг, через который ветераны могут получить 19 услуг — не буду их перечислять, достаточно туда обратиться, и вам предоставят всю необходимую информацию. Кроме этого, для ветеранов сейчас предусматривается государственная финансовая поддержка для открытия собственного бизнеса, этим занимается центр занятости. В громаде работает юрист по бесплатной правовой помощи Светлана Недова. Также наша громада подписала Меморандум с Бессарабской общественной организацией ветеранов, мы оплачиваем аренду офиса и зарплату ее руководителя. Есть два волонтерских клуба, которые работают на собственном энтузиазме. Но хочу отметить — бегать по всем инстанциям не надо, лучше сразу обратиться к специалисту по ветеранскому сопровождению Ирине Ивановой или в отдел по работе с ветеранами к Леониду Киселарю. Именно они напрямую работают с ветеранами и сделают все возможное, чтобы решить проблему без лишней беготни.

Собрать документы и получить соцуслуги за один день? Не вопрос!

— Расскажите, какова ситуация с медобслуживанием ветеранов в Бессарабской больнице?

— Все необходимые ветеранам-инвалидам медикаменты бесплатные, по рецептам семейных врачей. В больнице обустроены палаты повышенного комфорта. В местном бюджете предусмотрено выделение средств на реабилитацию ребят. Есть также возможность бесплатно получить услуги стоматолога по лечению и зубопротезированию, психолога, предоставляется медтехника.

— Есть ли возможность предоставлять ветеранам-инвалидам социальные услуги на дому — по уборке, приготовлению пищи и другие?

— Да, есть. Надо обратиться в отдел соцзащиты, написать заявление, предоставить документы об инвалидности, паспорт, идентификационный код. Делается все быстро — за один рабочий день. В Бессарабском есть парень, который пользуется этой услугой, питание мы для него организовали из местного кафе с доставкой на дом. Обслуживаем и пожилых родителей-одиночек, сыновья которых сейчас защищают страну.

Бесплатное жилье есть, но землю предоставить пока невозможно

— Как осуществляется поддержка ветеранов, их детей в сфере образования?

— Мы единственная громада в Одесской области, в которой питание в детских садах, школах для всех детей бесплатное. Да, мы тратим за год на это 20 миллионов гривен, но уверен, что во время войны — это необходимо. Также для детей ветеранов бесплатное обучение в музыкальной и спортивной школах. Летом мы бесплатно предоставляли путевки для оздоровления детей военных в детском лагере.

— Есть ли возможности улучшить жилищно-бытовые условия проживания ветеранов, предоставить земельные участки под личное подсобное хозяйство?

— Да, есть возможность выделить бесплатное жилье в поселке Соборное, на территории бывшего военного городка в многоэтажках. В этом году мы такое жилье предоставили нескольким лицам, которые в этом нуждались. По поводу улучшения бытовых условий, мы чем можем — помогаем, но наши возможности ограничены. Земельные участки во время военного положения выделять закон не позволяет. После войны ветеранам ВСУ земля будет предоставляться в первую очередь.

Знаете, когда ко мне обращаются ветераны — а они приходят, когда помощь уже крайне необходима, — я не жду, чтобы через учреждения решился их вопрос, а просто достаю деньги из собственного кармана. В начале войны я создал благотворительный фонд, куда аграрии донатили деньги на помощь ВСУ, военным, их семьям. Однако нашлись те, кто начал искать в этом какую-то крамолу. И хотя в суде было доказано, что никаких правонарушений нет, все равно фонд пришлось закрыть.

В завершение хочу предоставить свой телефон ветеранам, их родственникам — (098) 266-20-98. Обращайтесь, я готов помочь каждому.

К кому обращаться ветеранам в Бессарабской громаде?

Руководитель отдела по работе с ветеранами ВСУ Леонид Киселар — тел. (097) 884-75-72

Специалист по сопровождению ветеранов Бессарабского поселкового совета Ирина Иванова — тел. (096) 109-98-03

Руководитель отдела соцзащиты поселкового совета Анна Стоянова — тел. (067) 517-33-74

Руководитель отдела организации предоставления админуслуг Оксана Куруч — тел. (098) 840-98-41

Профессиональный специалист центра занятости Людмила Крамчанинова — тел. (096) 79-19-52

Юрист по бесплатной правовой помощи Светлана Недова — тел. (093) 488-61-16

Руководитель общественной организации ветеранов Зоя Лаврека — тел. (067) 944-14-46

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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