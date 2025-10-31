Ключевые моменты:

С ноября в отдаленных селах Раздельнянской общины заработает мобильная аптека.

Жители смогут получать препараты по программе «Доступные лекарства» и покупать другие медикаменты.

Детали

Первый мобильный аптечный пункт в Раздельнянской общине начнет свою работу уже с ноября 2025 года, что значительно облегчит доступ к медикаментам для жителей отдаленных сел. Сначала аптека на колесах будет обслуживать четыре населенных пункта, а впоследствии планируется расширить маршрут и на другие села общины.

В мобильном пункте можно будет получить препараты по государственной программе «Доступные лекарства» по электронному рецепту от семейного врача. Для этого пациенту понадобится мобильный телефон для получения кода подтверждения. Также можно будет приобрести другие необходимые лекарственные средства или заказать их на следующий визит в аптеку.

График выездов на ноябрь:

3 ноября (понедельник):

Село Еремиевка: с 11:30 до 12:30, возле пункта здоровья (ул. Центральная, 43).

Село Новоукраинка: с 13:00 до 14:00, возле амбулатории (ул. Крутовская, 54).

10 ноября (понедельник):

Село Калантаевка: с 11:30 до 12:30, возле амбулатории (ул. Железнодорожная, 2).

Село Буциновка: с 13:00 до 14:00, возле пункта здоровья (ул. Наливанного, 36).

Информацию о дальнейших выездах можно будет получить на Facebook-странице Раздельнянского медицинского центра «Родина» или в call-центре по телефонам: 099 155 16 17 и 068 155 16 17.

