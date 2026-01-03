Ключевые моменты:
- Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Тимошенко.
- Погибший был жителем села Струмок Одесской области.
- О гибели защитника сообщили в Татарбунарском городском совете.
О гибели земляка со скорбью сообщает Татарбунарский городской совет.
«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Ивану», – отмечается в сообщении.
О дате и времени прощания с погибшим воином не сообщается.
Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины, бывший директор Балтского районного филиала Одесского областного центра занятости. Александр Лысогора.
