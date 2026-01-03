Ключевые моменты:

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Тимошенко.

Погибший был жителем села Струмок Одесской области.

О гибели защитника сообщили в Татарбунарском городском совете.

Информация о дате и времени прощания с воином пока отсутствует.

«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину Ивану», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины, бывший директор Балтского районного филиала Одесского областного центра занятости. Александр Лысогора.

