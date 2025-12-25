Ключевые моменты:

В приложении MISTO запустили праздничный опрос, чтобы узнать планы одесситов на Рождество и их любимые традиции.

Для участия необходимо зайти в раздел «Электронная демократия» через личный кабинет пользователя.

Мэрия призывает горожан активнее пользоваться сервисом как единой цифровой платформой для взаимодействия с городом.

Опрос поможет узнать настроения и предпочтения одесситов в канун Рождества, сообщают в одесской мэрии.

В частности, у одесситов интересуются, где они планируют праздновать Рождество и какую рождественскую традицию наиболее ценят.

Для участия необходимо загрузить мобильное приложение MISTO и зайти в сервис «Электронная демократия» в разделе «Опрос».

«Применение MISTO олицетворяет в Одессе европейский подход «единой точки входа»: вместо десятков разных сайтов и приложений жители получают один удобный сервис, где все под рукой. Загружайте и участвуйте!» – призывают в мэрии.

Ранее городские власти решили поинтересоваться у одесситов, какие новые цифровые сервисы должны появиться в приложении MISTO.

