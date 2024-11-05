Житель Одесской области хотел помочь по хозяйству, за что был убит

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, преступление было совершено в конце октября в доме подозреваемого в одном из населенных пунктов Нерубайской территориальной громады.

Предварительно следователи установили, что утром того дня нетрезвый 47-летний мужчина пришел к своему 61-летнему знакомому и стал предлагать свою помощь по хозяйству. Хозяин дома ответил, что не нуждается в помощи и попросил незваного гостя уйти, но тот просьбу проигнорировал.

В результате между мужчинами возникла словесная перепалка, и старший по возрасту ударил младшего в лицо, от чего тот упал и ударился головой о металлическую лестницу. Потерявшего сознание потерпевшего хощяин дома погрузил в свой «ВАЗ» и отвез домой, где мужчина вечером того же дня скончался.

Предварительно причиной смерти пострадавшего стал перелом костей черепа. Но точную причину будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

Подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, задержали. Суд заключил его под стражу. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители инсценировали убийство одесского бизнесмена Геннадия Бейбутяна. В результате проведенной спецоперации был задержан организатор преступления.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одесской области мать зарезала сына во время семейного ужина.

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