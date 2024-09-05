Проект МУР: в Одессе показали рэп-мюзикл об украинской литературе (видео)

Проект МУР — это уникальное творческое объединение, которое оживляет украинскую литературу прошлого в современном формате.

До того, как появилась «Ты — романтика», сначала были только стихи под музыку, но впоследствии проект расширился до полноценного спектакля, где слово сочетается с музыкой и визуальным искусством. К инициативе присоединились известные современные деятели культуры, среди которых Сергей Жадан, Евгений Янович и Елена Кравец. Главный посыл МУРа — победа над империей зла и популяризация украинской культуры.

Редакция «Одесской жизни» пообщалась с одной из участниц проекта, актрисой и монтажеркой Марией О’Райли, чтобы узнать больше о создании мюзикла и то, почему он достоин внимания украинских зрителей. Спектакль будет путешествовать по всей Украине, предлагая новый взгляд на творчество украинских авторов.

Как «оживают» писатели

— Расскажите подробнее о проекте и его основном месседже.

— Проект МУР уже два года существует в разных форматах, создавая разнообразный контент. Начинали с музыкальных альбомов на основе стихов классиков, снимали образовательные видео и монтировали их. Сейчас активно работаем над мюзиклом «Ты — Романтика» и отправляемся в тур по Украине.

— Какова основная цель вашего проекта?

— В МУРе мы всегда подчеркиваем: все те книги, которые у вас так давно стояли на полках и вы их не читали, доставайте, стряхивайте ту пыль и понимайте, что те, кто их писал, были такими же, как и мы. Они сталкивались с такими же вопросами — языком, самоидентичностью, осознанием украинских проблем. Мы понимаем их, а они понимают нас.

— Вы оживляете писателей, создаете для них социальные страницы, где они как бы публикуют сообщения со своими мыслями. Как вы к этому пришли?

— Это началось с того момента, когда Саша (наш режиссер и копирайтер) вместе с Колей (оператором) пришли на студию к Вите (композитору) и решили попробовать просто почитать стихи под музыку. Саша всегда читал стихи, но и делал это под музыку. Потом они решили, что если у Вити есть собственная студия, надо что-то записать. На тот момент Саша записал собственную композицию, а потом мы подумали, а что, если положить на музыку стихи наших классиков — Шевченко, Франко, Украинки. Саша любит интересные форматы, которые захватывают и держат внимание, а я помогаю реализовать это в монтаже, графике, иллюстрациях и визуальном оформлении. Мы не хотели, чтобы наши поэты оставались «забронзовевшими» фигурами на полках. Мы создаем образовательные видео, привлекаем друзей для обсуждения, работаем над тем, как лучше показать наши идеи.

«Прикоснуться к нашей истории»

— Как удалось перейти от формата социальных сетей к живым театральным выступлениям, которые покажут во всеукраинском туре?

— Когда мы в феврале выпустили альбом, не ожидали что его услышит так много людей. Мало того, мы не планировали ставить его на сцене перед таким количеством зрителей. Но альбом набрал популярность, и с нами познакомился Антон Азизбекян, который стал нашим продюсером. И именно он сказал: «Делайте «Октябрьский» (дворец культуры в Киеве, который вмещает более двух тысяч зрителей), вы справитесь! Я в вас верю стопроцентно. Мы сказали, «Октябрьский», конечно, очень сильно и очень ценно, потому что в его подвалах были допросы и расстрелы. Сначала мы не могли решиться, но когда происходит солд-аут всех билетов за 15 часов, мы объявили второй «Октябрьский», потому что люди продолжают писать. У нас тоже был солд-аут меньше чем за 24 часа. И мы решаем, что надо отправляться в тур по всей Украине. А дальше люди уже поддержали. Те, кто приходил, были в восторге, снимали, публиковали миллион сториз, комментариев.

— Для тех, кто еще не знаком с творчеством МУР, какие эмоции могут ожидать зрители после посещения рэп-мюзикла?

— После наших спектаклей зрители говорят, что все настолько захватывает твой взгляд, трогает душу просто до мурашек, тебя разрывает от эмоций, от новых осознаний. От того, что ты имеешь возможность в такой вечер прикоснуться к нашей истории, что ты просто не имеешь времени взять телефон, поднять и записать сториз, потому что ты знаешь, что ты что-то пропустишь. И люди ходят несколько раз, потому что у нас актеры, у нас балет, у нас невероятно большие и красивые декорации. Это постановка Инны Матюшиной. Тот уровень, который они дают нашему спектаклю, то, как они двигаются … Это тот вечер, в который ты можешь получить все эмоции, от искреннего смеха до очень большой боли и горечи. И это история о писателях «расстрельного отрочества». Это конкретный период, конкретные фигуры, о которых мы все слышали, но мы почти никогда не знали.

— После первых трех спектаклей вы собрали деньги на книги на украинском языке для деоккупированных территорий. Сейчас собираете на ГУР. Расскажите, пожалуйста, на что именно?

— После каждого спектакля мы проводим аукцион, общаемся напрямую со зрителями. Благодаря этому в разных городах мы имели возможность сопереживать с нашими зрителями различные события. В том числе и во время воздушных тревог или обстрелов. Сейчас мы собираем средства на дроны для ГУР, потому что это очень важное и проактивное подразделение. Мы уверены, что это точно будет реализовано и принесет качественный результат.