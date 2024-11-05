В Одессе слышны взрывы – идет ракетная атака

Тревогу в Одессе и области дали в 19:12. По информации мониторинговых телеграм-каналов, причина тревоги – активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.

И спустя несколько минут стало известно о цели на Одессу-Черноморск.

«Пуск Х-31П курсом на Черноморск/Одессу», – сообщил известный канал «Николаевский Ванёк».

Взрыв – предварительно в области – прозвучал примерно в 19:15. Имел ли место «прилет» или же это отработали наши силы противовоздушной обороны, пока точно не известно.

Через пару минут Телеграм-каналы сообщили об еще одной цели – на этот раз в сторону Овидиополя-Санжейки. Однако вскоре поступил очередной сигнал: «Чисто».

Тем не менее, до отбоя тревоги (в эти минуты ведется доразведка) покадить укрытия еще рано.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.