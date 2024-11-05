Новости Одессы и Одесской области

В Одессе слышны взрывы – идет ракетная атака

В Одессе слышны взрывы – идет ракетная атака

Вечером вторника, 5 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области был дал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о ракетной атаке. Вскоре прозвучал мощный взрыв. И не исключено, что этот вечер может оказаться «громким».

Тревогу в Одессе и области дали в 19:12. По информации мониторинговых телеграм-каналов, причина тревоги – активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.

И спустя несколько минут стало известно о цели на Одессу-Черноморск.

«Пуск Х-31П курсом на Черноморск/Одессу», – сообщил известный канал «Николаевский Ванёк».

Взрыв – предварительно в области – прозвучал примерно в 19:15. Имел ли место «прилет» или же это отработали наши силы противовоздушной обороны, пока точно не известно.

Через пару минут Телеграм-каналы сообщили об еще одной цели – на этот раз в сторону Овидиополя-Санжейки. Однако вскоре поступил очередной сигнал: «Чисто».

Тем не менее, до отбоя тревоги (в эти минуты ведется доразведка) покадить укрытия еще рано.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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