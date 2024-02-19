В Одессе покажут оптимистичную трагикомедию об оккупации Херсонщины

«Молочайник» — пьеса молодого украинского драматурга Оксаны Гриценко. Она победила в конкурсе Июльский мед 2023 (категория пьес для взрослых) и попала в длинный список конкурса Драма.UA 2023. Автор родилась на Херсонщине, а ее родной поселок до сих пор находится под оккупацией на Левом берегу Днепра. Именно поэтому, все происходящее в пьесе близко и режиссеру — Евгению Резниченко, который полтора месяца провел в оккупации в родном Херсоне.

Долгое время он не мог найти силы снова мыслями возвращаться в события двухлетней давности. Но потом взялся за постановку документального спектакля «Оставаться (нельзя)», в основе которого легли личные истории актеров Херсонского драмтеатра. Этот спектакль в прошлом году имели возможность видеть и одесские зрители. Но необходимо продолжать говорить на такие темы, считает режиссер:

Для нас сегодня важно понимать, не забывать, не закрывать глаза, чтобы мы снова не откатились в 2014 — 2016 годы, когда большинство нашего общества считали, что война где-то далеко и она их не касается. Я почувствовал свою внутреннюю готовность снова окунуться в это все, потому что смог сбалансироваться, как-то оправиться и вообще выровнять свое существование в нашей бурной жизни.

События пьесы переносят зрителя в небольшое село на Херсонщине, в дом обычной украинской семьи, где живут несколько поколений женщин. Каждая из них — отдельная личность, ярко выписанный характер. Они такие же как сотни тысяч других — живут на своей земле, не могут и не хотят ее покидать даже под смертельной угрозой.

На первый взгляд, они беззащитны, но каждая сопротивляется как может и даже призывают на помощь потусторонние силы. Их общение и монологи наполнены жизнью, юмором и иронией. Зритель проживает вместе с ними несколько месяцев и кажется, за два часа, которые длится спектакль, тоже становится жителем затерянной среди херсонской степи маленькой Кавуновки.

В спектакле будут задействованы два состава актрис: Оксана Бурлай — Питерова, Ляна Карева, Валентина Гульченко, Валентина Губская, Ирина Шинкаренко, Татьяна Полякова, Инна Мешкова, Тереза Заурбекова, Анастасия Белкина и Яна Коломиец. Евгений Резниченко утверждает, что это будет два разных спектакля и по своему темпу и по эмоциональной составляющей.

Премьера состоится совсем скоро, 24 и 25 февраля. На показы ждут только взрослых зрителей от 16 лет.

Также режиссер предупреждает, что во время действия будут звучать взрывы и выстрелы, поэтому людям, которые тяжело переносят такие звуки, лучше подождать, когда раны заживут. Ведь несмотря на то, что это комедия, в спектакле показана все же война со слезами, потерями и смертями, с которыми трудно смириться и невозможно принять.

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