Одесский украинский театр имени Василия Василько празднует день рождения

Вообще украинский театр в Одессе появился еще в начале 1922 года и носил название Одесский Молодой театр. Через два года Лесь Курбас организовал в Одессе филиал своего театра «Березиль», который просуществовал совсем недолго. В этом же году по инициативе актеров труппы Украинского драматического театра под управлением Гната Юры был основан Одесский первый рабоче-крестьянский театр имени Ивана Франко.

7 ноября 1925 года из его состава в Одессе открылся украинский театр, первым названием которого было «Госдрама». Художественным руководителем стал Марк Терещенко, а первый спектакль поставил ученик Мейерхольда Борис Глаголин.

Второй сезон Одесского украинского театра начался спектаклем «За двумя зайцами», режиссером-постановщиком которого стал Василий Василько, ранее работавший с корифеями украинской сцены — Кропивницким, Садовским, Заньковецкой, Саксаганским. Вскоре ему предложили возглавить заведение, и вместе с Любовью Гаккебуш они открыли студию при театре, в которой учились многие известные актеры. Хореографом служил Павел Вирский.

Во время Второй мировой войны, сразу после освобождения Одессы, 13 апреля 1944 года, первым спектаклем, который прошел на сцене театра, была «Сорочинская ярмарка». В 1957 году были реабилитированы многие деятели культуры и искусства, незаслуженно репрессированные в 1930-е годы. Среди них — Лесь Курбас и Николай Кулиш, имя которого часто стало появляться на афишах Одесского украинского театра.

В 1995 году театру присвоили имя Василия Василько, который возглавлял театр много лет, а его постановки вошли в «золотой фонд» одесской сцены.

Источник: vslisarchuk.od.ua