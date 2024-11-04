Одесситы удивили отношением к Пушкину: результаты соцопроса

В Одессе почти 40% местных жителей выразили негативное отношение к русскому поэту Александру Пушкину. О положительном отношении к этой исторической фигуре заявили 28%.
Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Украинского института национальной памяти.
Согласно опросу 26,5% респондентов выразили «полностью негативное» отношение к поэту, а еще 13,3% — «скорее негативное».
При этом полностью положительно к Пушкину относятся лишь 17,2% опрошенных одесситов, и 11% — скорее положительно.
Исследование проводилось летом-осенью 2024 года методом телефонного интервью среди репрезентативной выборки взрослого населения Одессы. Всего было опрошено 310 респондентов разного возраста и пола.
А как Пушкин относился к Украине и Одессе, читайте и смотрите в публикации «Одесской Жизни»: Александр Пушкин: что писал русский поэт и почему его произведения продвигали в украинских городах (видео)
Полные данные опроса
Отношение одесситов к Пушкину:
- полностью отрицательное — 26,5%;
- скорее отрицательное — 13,3%;
- в чем-то отрицательное, в чем-то положительное — 28,8%;
- скорее положительное — 11%;
- полностью положительное — 17,2%;
- не знаю такого — 0,6%;
- затрудняюсь ответить — 2,6%.
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