Одесситы удивили отношением к Пушкину: результаты соцопроса

Одесситы написали второе, «тайное», письмо в ЮНЕСКО: они боятся активистов Стало известно о втором письме в ЮНЕСКО, в котором одесситы просят организацию повлиять на украинское государство, чтобы то отменило или отсрочило переименование улиц, связанных с именами писателей-одесситов и демонтаж памятников Пушкину и Бабелю. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе закровоточил Пушкин – фотофакт Сегодня, 15 октября 2024 года, в Одессе в очередной раз «досталось» памятнику Пушкину на Приморском бульваре – его (уже не в первый раз) облили красной краской. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе девушка забросала яйцами памятник Пушкину (видео) Памятник русскому поэту Александру Пушкина на Приморском бульваре в Одессе продолжает «мозолить глаза» некоторым горожанам. Так, сегодня неизвестная девушка устроила у памятника очередной перформанс. ПОДРОБНЕЕ