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Одесситы удивили отношением к Пушкину: результаты соцопроса

Одесситы удивили отношением к Пушкину: результаты соцопроса

В Одессе почти 40% местных жителей выразили негативное отношение к русскому поэту Александру Пушкину. О положительном отношении к этой исторической фигуре заявили 28%.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Украинского института национальной памяти.

Согласно опросу 26,5% респондентов выразили «полностью негативное» отношение к поэту, а еще 13,3% — «скорее негативное».

При этом полностью положительно к Пушкину относятся лишь 17,2% опрошенных одесситов, и 11% — скорее положительно.

Исследование проводилось летом-осенью 2024 года методом телефонного интервью среди репрезентативной выборки взрослого населения Одессы. Всего было опрошено 310 респондентов разного возраста и пола.

А как Пушкин относился к Украине и Одессе, читайте и смотрите в публикации «Одесской Жизни»: Александр Пушкин: что писал русский поэт и почему его произведения продвигали в украинских городах (видео)

Полные данные опроса

Отношение одесситов к Пушкину:

  • полностью отрицательное — 26,5%;
  • скорее отрицательное — 13,3%;
  • в чем-то отрицательное, в чем-то положительное — 28,8%;
  • скорее положительное — 11%;
  • полностью положительное — 17,2%;
  • не знаю такого — 0,6%;
  • затрудняюсь ответить — 2,6%.

Еще по теме: Нужен ли Пушкин в Одессе: опрос одесситов о сносе памятника (видео)

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Редакция ПРОФИЛЬ
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