Поэтому мы решили выяснить, есть ли шанс, что в Буджакской громаде появится собственная больница и выиграют ли от этого жители региона.

Вверху решили и закрыли больницу

Сорок лет назад в бывшем Бородино были поликлиника и большая больница, обслуживавшие около 35 сел. Затем кто-то наверху решил ликвидировать сначала поликлинику, а потом начали сокращать и отделения.

Как только местное население не боролось за сохранение больницы: устраивали акции протеста, писали письма в разные инстанции, но больницу все-таки ликвидировали.

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– Мы приехали сюда работать вместе с мужем по направлению Одесского мединститута. Я была педиатром, муж – гинекологом. Нам сразу предоставили жилье. В больнице были терапевтическое, родильное, педиатрическое, хирургическое, наркологическое, инфекционное отделения. Мы работали и на приеме в поликлинике, и в больнице. Коллектив был большой – почти сотня специалистов. Было много таких, которые также, как и мы, приехали семьями врачей. Конечно, были те, кто, отработав интернатуру, уезжал. Но семейные обычно оставались, строили себе дома, потому что собирались остаться навсегда.

Однако началось сокращение, и отличные специалисты стали никому не нужными. В конце концов осталось только терапевтическое отделение, которое затем также закрыли. Я работаю врачом семейной медицины в Буджакском центре первичной медико-санитарной помощи. В этом году будет 55 лет моего врачебного стажа. Уже вроде и на отдых пора, но не могу – нет замены, молодые не хотят ехать в село, – говорит Людмила Бобылева.

Без специалистов ни одна реформа не поможет

– Я начала работать медсестрой в Бородинской больнице в 1981 году, после окончания Белгород-Днестровского медучилища. Меня сразу приняли в терапевтическое отделение. Кстати, их тогда в больнице было два. Представляете – два терапевтических отделения! Почти двадцать пять лет проработала в терапии. Перед самой реорганизацией больницы четыре года работала в наркологическом отделении.

До сих пор не понимаю, как можно было разрушить это отделение, ведь подобного не было на всем юге Одесчины. От пьянства, наркомании столько людей страдают, и никому до них нет дела, кроме родных. А тогда мы таких людей из этой бездны вытаскивали, возвращали к жизни.

Сейчас работаю медсестрой на приеме у врача.

Хорошо, что, несмотря на такие тяжелые времена в стране, руководство громады начало восстанавливать больницу. Сделан уже ремонт здания, приобретено новое оборудование. Но главная проблема – не хватает специалистов. Честно говоря, не понимаю, почему молодых врачей не направляют для прохождения интернатуры в сельскую местность? Здесь и опыт можно получить, и условия не хуже, чем в городе. Думаю, эта проблема должна решаться на уровне государства. А без специалистов ни одна медицинская реформа не улучшит качество медобслуживания на селе, – размышляет Анна Чудак.

Люди напомнили, значит больница будет работать

Когда начала создаваться Бородинская громада, люди не забыли напомнить на местных выборах о заброшенной больнице.

Иван Кюссе, который стал главой громады, поставил этот вопрос одним из приоритетных. Что удалось сделать за четыре года?

Юрий Нагайчук, исполняющий обязанности директора Буджакской больницы.

– За последние несколько лет был сделан ремонт крыш здания больницы, центра медико-санитарной помощи, а также кабинетов. Приобретено новое современное оборудование для физиотерапевтического, стоматологического кабинетов, аппараты УЗИ, рентген.

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Три года назад мы запустили лабораторию, а сейчас открываем клинико-диагностическую лабораторию, в которой будут работать биохимическое, гематологическое отделы и стерилизационный кабинет. Здесь можно будет сделать около пятидесяти видов анализов, которые будут проводить опытная лаборантка Инна Сова и врач-цитоморфолог Татьяна Олейник.

Недавно к нам присоединились молодые специалисты: в УЗИ-кабинете работает Ярослав Панчев, в рентгенкабинете – Кирилл Односталко. Заработал и стоматологический кабинет. Также мы приняли на работу двух молодых врачей семейной медицины, которые проводят прием пациентов.

А главное, чего мы добились в прошлом году, – больница получила лицензию на медицинскую деятельность от Минздрава. Это было очень непросто, но нам все удалось.

Врачам предлагают 200 тысяч гривен

– Нам очень не хватает для открытия терапевтического отделения врачей. Ведь понятно, что отделение работает круглосуточно. А это значит, что нужны три-четыре квалифицированных врача, – говорит Владимир Лунгу, руководитель отдела здравоохранения Буджакского поселкового совета.

Чтобы их привлечь в громаду, мы даже разработали специальную программу, где предусмотрено, что врач, который подписывает с нами контракт на три года, получит от громады 200 тысяч гривен «подъемных». Также мы обеспечиваем специалиста современным жильем, которое врач может приватизировать, если продолжит контракт. Еще нужно сделать ремонт отделения, запустить пищеблок, приобрести необходимое оборудование. Благодаря бережному отношению медперсонала амбулатории удалось сохранить в хорошем состоянии больничные палаты, медицинские кровати, процедурную, сестринскую и прочее.

Иван Кюссе, глава Буджакской громады:

– Открытие терапевтического отделения для наших людей очень важно. Я, конечно, понимаю, что в эти сложные для страны времена мы должны рассчитывать только на себя. Весь объем финансирования отделения первые годы будет покрывать громада. Но ведь здоровье людей стоит дороже. Потом будет легче, если мы покажем, что наше отделение способно работать – есть надлежащие условия, врачи, необходимое количество пациентов. Тогда мы сможем претендовать на получение лицензии НСЗУ, и финансовая нагрузка на громаду уменьшится.

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Но нам крайне нужны врачи. Именно для этого мы планируем построить для специалистов новые квартиры. Как только у нас появятся врачи, мы очень быстро запустим терапевтическое отделение.

А пока что этой весной откроем дневной стационар. Перед войной мы смогли привлечь в громаду двух молодых врачей семейной медицины – они работают в селах Лесное и Петровка. Оба получили собственное жилье, один уже обзавелся семьей. Люди очень довольны их работой.

Врач в селе – очень уважаемый и почитаемый человек. Поэтому ждем специалистов, которые хотят и умеют работать, а мы обеспечим всем необходимым.

На верхнем фото: сотрудницы лаборатории Инна Сова и Татьяна Олейник