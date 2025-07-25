Ключевые моменты:

В галерее «ArtОdessa» открылась выставка «Черно-белая жизнь», посвященная 95-летию одесского фотохудожника Михаила Рыбака;

Михаил Рыбак – один из самых известных одесских фотокорреспондентов, чьи снимки публиковались в сотнях изданий по всему миру;

Организатор выставки – сын фотографа, журналист и писатель Аркадий Рыбак;

На выставке представлены знаковые снимки 1960–1980-х годов: Юморина и «Запорожец» на Потемкинской лестнице, каменистые пляжи, советские парикмахерские, Староконный рынок, китобойная флотилия, рыболовецкие сейнеры, цирковая девочка с обезьянками – фото, ставшие визуальной историей Одессы.

Проникновенная дань таланту

Михаил Рыбак – имя, знакомое многим одесситам. Хотя профессия фотокорреспондента сегодня кажется архаичной, его работы оставляют глубокий след в памяти, передавая уникальный взгляд на мир. С начала 1960-х и на протяжении 40 лет карьеры он работал в местных газетах, сняв тысячи кадров, многие из которых стали бесценными. В фокусе его объектива оказывались общественная жизнь, спорт, артисты, дети и культурные события Одессы. Выставка, подготовленная к 95-летию мастера и посвященная его памяти, стала проникновенной данью его таланту.

Его работы публиковались более чем в 120 изданиях в двадцати странах мира, что свидетельствует о международном признании одесского фотохудожника.

Экспозицию организовал сын Михаила, Аркадий Рыбак – известный журналист, редактор и писатель. Благодаря его усилиям посетители имеют возможность погрузиться в атмосферу Одессы 1960–1970-х, познакомиться с легендарными жителями города и почувствовать дух его истории.

Еще до войны, на презентации своей книги «Аккерманский мальчик» Аркадий Рыбак поделился личными воспоминаниями:

– Отец родился в Аккермане и называл этот город только так. Эта повесть – реализация его идеи, ведь он мечтал написать книгу под таким названием. Я благодарен всем, кто помнит моего отца – фотомастера с нестандартной судьбой. Он искал себя, окончил авиационное училище, служил штурманом, учился на геолого-географическом факультете нашего университета.

За каждой черно-белой фотографией Рыбака – своя история, которую Аркадий мастерски раскрывает, продолжая наследие отца. Вот некоторые из них:

История первая: автомобиль на Потемкинской лестнице

Среди них – чисто одесское приключение. Одним из самых ярких является фото, где автомобиль спускается по Потемкинской лестнице. Многие даже не догадываются, кто автор этого снимка, но он стал легендарным. Аркадий вспоминает: «Меня в кадре нет, но я там был. Это случилось 1 апреля 1975 года – ровно 50 лет назад, во время второй Юморины».

Этот день был особенным, ведь Юморину, которую придумали одесские КВНщики, всегда сопровождали необычные выходки. На первой Юморине один из капитанов КВН спустился по лестнице на горных лыжах, а в 1975 году решили пойти дальше. Инициаторы договорились с ГАИ, чтобы те «закрыли глаза» на эту шалость. Автомобиль – «Запорожец» – принадлежал двум людям: таксисту Ефиму Выдомскому и Юрию Макарову, бывшему капитану одесской команды КВН 1972 года, который тогда работал в отделе экономики вечерней газеты «Одесса». Они купили машину сообща, и поскольку Ефим работал таксистом через день, то один день катался он, а второй – Юра. На фото за рулем именно таксист, что добавляет снимку аутентичности.

Михаил Рыбак, друживший с этими веселыми ребятами и работавший в газете, знал о запланированном фокусе. Он пришел с сыном, чтобы запечатлеть момент, и именно его объектив уловил эту историческую сцену, которую мало кто знал за пределами их круга.

История вторая: Одесский пляж с камнями

Другой интересный снимок, который может удивить молодое поколение, изображает детей, лежащих на каменистом пляже с голыми спинками. Для многих это кажется неожиданным, ведь сегодня одесские пляжи ассоциируются только с песком. Аркадий объясняет: «Сейчас все думают, что песчаные пляжи в Одессе были всегда, но это не так. Песок был только за Пересыпью, в сторону Лузановки, а здесь, в центре, были обрывы и каменистые берега».

Все изменилось в конце 1960-х, когда начались берегоукрепительные работы. Строили Трассу здоровья, вторую дорогу, срезали холмы и насыпали широкий песчаный пояс, чтобы защитить береговые сооружения от разрушения.

Аркадий вспоминает свое детство в пионерских лагерях на Фонтане, где еще были камни и обрывы, а из них вели ходы в катакомбы. Это создавало опасность: люди иногда терялись, и проконтролировать все катакомбы было невозможно. Именно поэтому берегоукрепление имело двойное значение – безопасность и эстетика. Фото, вероятно, сделано в середине 1960-х, ведь к концу десятилетия пляжи начали массово засыпать песком.

История третья: как сушили волосы в одесских парикмахерских

Следующий снимок переносит нас в мир одесских парикмахерских 1970-х. На нем – женщины под необычными сушильными устройствами, которые сегодня напоминают некие футуристические конструкции. Аркадий делится: «Только женщины старшего возраста знают эти приспособления, которые стояли в парикмахерских. Думаю, это фото из 70-х, возможно, начала 80-х, потому что в 90-х я уже таких не видел».

Эти аппараты, напоминающие огромные шляпы на металлических стойках, были частью повседневной жизни. Они выдавали горячий воздух, помогая быстро высушить волосы после завивки или мытья. В советские времена это считалось инновацией, но со временем их заменили современные фены. Для одесситов старшего поколения этот снимок – ностальгический: вспоминание об эпохе, когда посещение парикмахерской было целым ритуалом.

История четвертая: характерные лица Староконного рынка

Два снимка переносят нас на Староконный рынок, где запечатлены колоритные персонажи. Аркадий показывает: «Вот видите? Женщина с мужчиной у клетки – это из крайнего левого ряда Староконки. А во втором ряду – люди с папиросами, тоже оттуда». Эти фото, вероятно, сделаны в 1960-х и 1980-х, отражают атмосферу рынка, где каждый торговец имел (и по сей день имеет) свой уникальный стиль.

На снимках – типичные черты одесской жизни: оживленные разговоры, торг, любопытство… Эти люди с папиросами или с корзинами стали символами Староконки, где каждый день был как маленькое театральное представление. Михаил Рыбак мастерски передал этот дух через свой объектив.

История пятая: Одесса встречает китобойную флотилию

Еще один кадр – это приход китобойной флотилии в Одессу, снятый с высоты. Аркадий объясняет: «Этот снимок интересен для тех, кто помнит или не помнит. На верхнем кадре – момент, когда корабли уже стоят у причала. Их было много, а места мало, поэтому их ставили борт о борт, по 3-4 судна». На горизонте виднеется флотилия, а Михаил Рыбак, чтобы сделать удачный кадр, выбрал высокую точку, вероятно, это было в 1970-х.

Это фото – свидетельство морской славы Одессы, когда порт принимал большие флотилии. Снимок передает масштаб события и энтузиазм людей, собравшихся посмотреть на корабли, вернувшиеся из дальних походов.

История шестая: Одесские сейнеры

Нижний снимок привлекает внимание к рыболовецкому наследию. Аркадий рассказывает: «Это под Одессой был рыбколхоз «Черноморец». У него были сейнеры, и в Черном море, недалеко от Одессы, велась промысловая ловля. Сейчас этого нет, потому что рыбы стало значительно меньше».

Фото напоминает о временах, когда море кормило одесситов, а сейнеры возвращались с богатым уловом. Для старшего поколения это – память о труде рыбаков и богатстве морских ресурсов, которое со временем истощилось.

История седьмая: «Дитя цирка» с обезьянками

Еще одна история – о девочке с обезьянками, запечатленной у циркового общежития недалеко от Нового рынка, в квартале от Цирка. Аркадий объясняет: «Цирковые труппы постоянно приезжали, сменялись коллективы. Поскольку они путешествовали с детьми по всей стране, животные, как эти обезьянки, были для них привычными. Для нас – экзотика, а для нее – повседневность, ведь она с ними выросла».

Михаил Рыбак часто посещал общежитие, общаясь с артистами, и однажды запечатлел эту трогательную сцену. Девочку, которую называли «дитя цирка», воспитывали среди гастролей – два месяца здесь, два – там, и обезьянки стали для нее частью семьи. Эта фотография – нежное воспоминание о цирковой жизни Одессы…

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Фото автора; фотографии работ Михаила Рыбака с историями о них – Аркадий Рыбак