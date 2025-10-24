Об этом сообщает Одесский городской совет.

Ключевые моменты:

26 октября Украина переходит на зимнее время.

В 04:00 утра нужно перевести время на час назад.

Детали

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, в 04:00 утра Украина официально переходит на зимнее время. Жителям страны нужно перевести стрелки часов на один час назад и получить дополнительный час отдыха в этот выходной.

Переход на зимнее время традиционно происходит в последнее воскресенье октября в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины. Такая практика действует уже много лет и направлена на более эффективное использование дневного света в холодное время года, что позволяет экономить энергоресурсы и адаптировать расписание работы и учебы к естественным световым условиям.

