Ключевые моменты:

  • В Дивизийской громаде начали строить современную модульную амбулаторию.
  • Предыдущее здание было уничтожено вражеским обстрелом.
  • Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации (ОВА).

«Предыдущая амбулатория разрушена вражеским обстрелом, но благодаря совместным усилиям работаем над восстановлением медицинской инфраструктуры. Это означает, что медицинские услуги снова станут доступны прямо здесь, в селе. Больше не нужно будет далеко ехать за первичной помощью», – отмечается в сообщении.

В селе Дивизийской громады Одесской области стартовало строительство новой модульной амбулатории

Проект реализуется в рамках программы Министерства здравоохранения Украины при поддержке Бюро Всемирной организации здравоохранения при координации Одесской областной военной администрации, добавили в ОВА.

В Одесской области начали строительство современной модульной амбулатории

