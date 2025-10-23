Ключевые моменты:

В Дивизийской громаде начали строить современную модульную амбулаторию.

Предыдущее здание было уничтожено вражеским обстрелом.

Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации (ОВА).

«Предыдущая амбулатория разрушена вражеским обстрелом, но благодаря совместным усилиям работаем над восстановлением медицинской инфраструктуры. Это означает, что медицинские услуги снова станут доступны прямо здесь, в селе. Больше не нужно будет далеко ехать за первичной помощью», – отмечается в сообщении.

Проект реализуется в рамках программы Министерства здравоохранения Украины при поддержке Бюро Всемирной организации здравоохранения при координации Одесской областной военной администрации, добавили в ОВА.

