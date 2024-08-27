Старый Новый рынок: история самого буржуазного базара Одессы

Одессы «делают базар», а базары «делают» Одессу

В любое время одесситы шли на рынок покупать необходимые продукты для создания кулинарных шедевров. И не только: на базарах хвастались новой одеждой, обменивались новостями, сплетнями, кулинарными рецептами и т.д. Можно с уверенностью сказать, что базары в Одессе – не только торговые площадки, но и центры межнационального и социального общения. Недаром в Одессе появилось понятие «сделать базар»: выбрать продукты наилучшего качества, пообщаться, узнать новости и выйти в люди. А говоря о знаковых одесских базарах невозможно обойти самый буржуазный из них – Новый рынок.

Как так получилось, что «Новый» – старый?

Интересно, что Новый рынок старейший рынок Одессы. Он возник в начале XIX века как стихийный ответ на высокую плату за возможность торговать на Греческом рынке, который тогда был монополистом.

Новый рынок появился на территории тогдашней Херсонской площади на общественных началах и очень скоро стал центром мошенников и воров. Дюк де Ришелье, который в то время был градоначальником Одессы, приказал снести торговые шалаши и палатки и построить рынок, где торговля была бы удобной и безопасной. Осенью 1812 торжественно открыли первые каменные торговые здания. Так началось развитие «Нового рынка», которое продолжается по сей день.

Важные этапы становления нового рынка:

1812 год – считается годом открытия рынка;

1846 год – начинаются службы в Сретенском храме, построенном на территории рынка;

1896 год. Открываются настоящие дворцы торговли – величественные крытые Г-образные корпуса, построенные архитектором Аркадием Тодоровым;

1905 год – выдающийся ученый и винодел Василий Таиров открывает Винодельческую станцию ​​в одном из корпусов. Это было первое заведение в стране для определения качества вин, а затем и других продуктов.

Советский застой, упадок девяностых: которым Новый рынок вошел в XXI век

К сожалению, при советской власти Новый рынок много потерял. В 1922 году с рынка изгнали Винодельческую станцию, а в 35-м – был разрушен Сретенский храм. Следующие сорок лет рынок существовал благодаря горожанам и большому запасу прочности, который был заложен во время его развития. В начале девяностых «Новый» выглядел плохо, как и большинство одесских рынков. Грязь, мошенники, карманники, продажа испорченного или просроченного товара стали повседневностью бурных времен. В тот же период при невыясненных обстоятельствах почти полностью сгорел левый крытый корпус.

Однако в 1997 году концерн «Веселка» под руководством Месропа Хачатряна приватизировал Новый рынок. Он стал первым из одесских рынков, перешедших в частную собственность. Началась титаническая работа по наведению порядка. На «Новом» разрешалось торговать только с электронными весами, которые были собственностью рынка и за точностью которых строго следили. Два килограмма яблок с Нового рынка стали весить больше трех килограммов из других. Началась масштабная реконструкция и благоустройство территории. Был капитально отремонтирован оригинальный корпус.

Очень грустно, но главный вдохновитель возрождения «Нового рынка» Месроп Хачатрян, ушел из жизни в ноябре 2020 года. Однако его потомки продолжают строительство и реконструкцию рынка. Конечно, пандемия COVID-19 и полномасштабная война с рф существенно снизили темпы работ.

Новый рынок сегодня: все еще главное место для встреч

Новый рынок – самый дорогой в городе, но при этом очень удобный и комфортный, с возможностью выбрать самые качественные и вкусные продукты, включая деликатесы и экзотику. К тому же, это, прежде всего, место встреч и общения. Невозможно прийти на «Новый» в субботу или воскресенье и не встретить кучу знакомых. Очень часто общение со знакомыми и продавцами занимает больше времени, чем сами покупки.

Несмотря ни на что, на Новом рынке живет, живет и будет жить настоящий одесский дух. Он совсем не похож на те карикатурные образы, которые придумали приезжие киношники. Это дух города, который никогда не унывает и ко всему относится с юмором. Это дух несокрушимой Одессы – интернационального города с украинской душой!

Александр ОТДЕЛЬНОВ