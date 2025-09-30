Любовь, ставшая музыкой

С первых нот рок-оперы ты ощущаешь, как музыка Евгения Лепейко в современной аранжировке Сергея Дмитриева проникает в самую глубину души. Это не просто фонограмма — это пульс спектакля, его дыхание. Голоса Владимира Токарчука (Ромео) и Владиславы Григоренко (Джульетта) сплетаются в такой гармонии, что кажется, будто их любовь звучит в каждой ноте. Их дуэт в сцене на балконе — это не просто классика, а нечто совершенно новое, заставляющее затаить дыхание. Ты видишь не просто Ромео и Джульетту, а двух влюбленных, бросающих вызов судьбе, и их страсть, перерастающая в великую Любовь, разрывает сердце.

Вокал артистов — истинный катарсис. Владислава Григоренко в роли Джульетты завораживает своей нежностью и силой одновременно. Ее голос, то кристально чистый, то полный боли, заставляет слезы катиться по щекам. Владимир Токарчук, сыгравший Ромео, передает такую искренность и отчаянность, что ты веришь: ради такой любви можно пожертвовать всем. А хор под руководством Сергея Савенко добавляет глубины и драматизма, создавая ощущение, будто весь мир поет об этой трагедии.

Визуальная магия сцены

Сценография Станислава Зайцева — это отдельная история… Каждый элемент декораций, каждая деталь костюмов от Нины Гуцу, каждая маска Юлии Шкрабак и игра света от Елены Королевой создают ощущение, будто ты попал в средневековую Верону, но одновременно в современный мир, где рок-музыка переплетается с вечными темами. Враждебное противостояние Монтекки и Капулетти оживает в динамичных боях, а акробатические трюки поражают своей точностью и энергией. Георгий Ковтун как балетмейстер создал хореографию, которая не просто дополняет сюжет, а становится его сердцем, придавая спектаклю пульсирующую силу.

Особенно впечатляет сцена бала, где маски и костюмы создают атмосферу таинственности, а танцы балета театра и воспитанников детской студии «Забава» под руководством Светланы Смирновой звучит так чисто и трогательно, что в горле встает ком.

Герои, оживающие на сцене

Каждый актер в этой рок-опере — не просто исполнитель, а живая душа, проживающая свою историю. Денис Рудой в роли Меркуцио завораживает своей харизмой. Сергей Федоренко в роли Лоренцо несет в себе мудрость и боль, пытаясь спасти влюбленных от роковой судьбы. А Тимофей Криницкий в роли Герцога добавляет спектаклю необходимую строгость, подчеркивающую неотвратимость трагедии.

Эмоции, которые остаются

Эта рок-опера — не просто спектакль, а путешествие, которое заставляет пережить весь спектр чувств: от эйфории первой любви до отчаяния утраты. Бывают моменты, когда кажется, что у Ромео и Джульетты все будет хорошо, что их любовь победит смерть. Но Шекспир беспощаден, и эта беспощадность, помноженная на рок-ритмы и мощную драматургию, разрывает душу. Ты выходишь из зала с чувством, что увидел нечто вечное, нечто большее, чем просто история.

Режиссерская работа Георгия Ковтуна и ассистентки режиссера Аурики Ахметовой, сценография, музыка, хореография — все это сплелось в единое целое, которое навсегда останется в сердце. «Ромео и Джульетта» в одесской Музкомедии — это не просто рок-опера, это гимн любви, преодолевающей время и пространство. И если вы еще не видели этот спектакль, бегите за билетами. Потому что это не просто театр — это сама жизнь, пульсирующая в каждой ноте, каждом движении, каждом взгляде…

Фото автора

