Кофе — не просто напиток

Здесь, среди антикварных чашек и мельниц, время останавливается, а кофе оживает историями. Основатель, Петр Манелис, — настоящий хранитель одесских тайн.

— Мы знаем о кофе все. Ну, или почти все, — улыбается он, протягивая старинный путеводитель по Одессе.

И вот ты уже погружаешься в прошлое, где кофе — не просто напиток, а своеобразный символ города. Из старого путеводителя вырисовывается картина одесских кафе — это не просто заведения, а целые миры: «Под этим понятием следует понимать такие учреждения, как кондитерские, отпускающие также крепкие напитки и закуски, кафе-рестораны и просто кофейни, в большинстве случаев имеющие летнее помещение на воздухе». Одесса, по словам Манелиса, пила кофе раньше, чем Львов. «Потому что мы — наследники османов. 300 лет они здесь правили, и кофе пришел с ними. Пили его из маленьких чашечек, как в Стамбуле».

Все они мелют!

Філіжанка, що була знайдена років 30 тому на вулиці Грецькій, де була кав'ярня Спариді
філіжанка 19-го століття, магазин Петра Кокіна
Так виглядала турецька кав'ярня
кавоварка Odette Spiral
засоби для кави
засоби для кави
засоби для кави
засоби для кави
засоби для кави
засоби для кави
засоби для кави
засоби для кави
Кава — не просто напій Тут, серед антикварних чашок і млинків, час зупиняється, а кава оживає історіями. Засновник, Петро Манелис, — справжній хранитель одеських таємниць. ― Ми знаємо про каву все. Ну, чи майже все, — усміхається він, простягаючи старовинний путівник по Одесі. І ось ти вже занурюєшся в минуле, де кава — не просто напій, а своєрідний символ міста. Зі старого путівника картина одеських кафе — це не просто заклади, а цілі світи: «Під цим поняттям слід розуміти такі установи, як кондитерські, що відпускають, так само міцні напої та закуски, кафе-ресторани і просто кав’ярні, в більшості випадків що мають літнє приміщення на повітрі». Одеса, за словами Манелиса, пила каву раніше, ніж Львів. «Бо ми — спадкоємці османів. 300 років вони тут правили, і кава прийшла з ними. Пили її з маленьких чашечок, як у Стамбулі». Всі вони мелють! У музеї ці слова оживають. Перше, що впадає в очі, — колекція млинків для кави. Не просто металеві штуки, а справжні реліквії: європейські зразки, що досі працюють. «Ось цей, 1914 року, — найстаріший, у формі патрона», — показує Манелис, крутячи ручку. Зерна хрустять, і кімнату наповнює аромат, ніби з часів Першої світової. ― Всі вони мелють! Хочеш — спробуй! І ти розумієш: кава в Одесі — це не про швидкість, а про ритуал. Повільний, як вечірній бриз над Чорним морем. Але справжня перлина — розбита чашечка XIX століття. Знайдена 30 років тому під час земляних робіт. ― Там була кав'ярня Аспоріді — легендарне місце, де гуляла вся одеська еліта. Дерибас, козаки, інтелігенція — всі пили з таких. Тріщини розповідають історію: про бенкети, де кава текла рікою, про таємні побачення під кавовим туманом. «Вона унікальна, моя улюблена», — зітхає Манелис. Поруч — філіжанка з магазину Петра Кокіна, на тому ж кварталі. «Краса була не в фасаді, а всередині — як пасаж! Заморські товари: чашечки, глечики, млинки. Одеса тоді смакувала світ». Місток між епохами Не обійти увагою й гравюри та картини. Одна з них — з журналу «Ніва»: османська кав'ярня Константинополя, XIX століття. «Такі ж були в Одесі з XVIII-го. Турки пили робусту — міцну, як наша вдача. А ми — арабіку, легшу, як одеський жарт». Нещодавно гості з Туреччини підтвердили: форма чашечок не змінилася. «До сих пір п'ють з таких!» — сміється Манелис. Кава в музеї — це місток між епохами… А в «Старій Одесі» атмосфера — як у старому путівнику: затишок, розмови, аромат, що манить. ― Кава — це біографія Одеси, яку нам обрізали. Але ми її повертаємо, — каже Петро Манелис. Завітайте сюди: відчуйте, як запашний напій оживає історією. Бо в Одесі кава — не просто напій. Фото авторки Читайте також: Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру Вдвічі швидше до Одеси: у росіян нова тактика застосування Шахедів Три години боровся з хвилями: біля Одеси врятували моряка з Ірландії

В музее эти слова оживают. Первое, что бросается в глаза, — коллекция кофейных мельниц. Не просто металлические предметы, а настоящие реликвии: европейские образцы, которые до сих пор работают. «Вот эта, 1914 года, — самая старая, в форме патрона», — показывает Манелис, крутя ручку. Зерна хрустят, и комнату наполняет аромат, будто из времен Первой мировой. — Все они мелют! Хочешь — попробуй! И ты понимаешь: кофе в Одессе — это не о скорости, а о ритуале. Медленном, как вечерний бриз над Черным морем.

Настоящая жемчужина — разбитая чашечка XIX века. Найдена 30 лет назад во время земляных работ. — Там была кофейня Аспориди — легендарное место, где гуляла вся одесская элита. Дерибас, казаки, интеллигенция — все пили из таких. Трещины рассказывают историю: о пирах, где кофе лился рекой, о тайных свиданиях под кофейным туманом. «Она уникальна, моя любимая», — вздыхает Манелис. Рядом — чашечка из магазина Петра Кокина, с того же квартала.

― Красота была не в фасаде, а внутри — как Пассаж! Заморские товары: чашечки, кувшины, мельницы. Одесса тогда смаковала мир.

Мостик между эпохами

Нельзя обойти вниманием и гравюры с картинами. Одна из них — из журнала «Нива»: османская кофейня Константинополя, XIX век. «Такие же были в Одессе с XVIII-го. Турки пили робусту — крепкую, как наш характер. А мы — арабику, легкую, как одесская шутка». Недавно гости из Турции подтвердили: форма чашечек не изменилась. «До сих пор пьют из таких!» — смеется Манелис. Кофе в музее — это мостик между эпохами…

В «Старой Одессе» атмосфера — как в старом путеводителе: уют, разговоры, манящий аромат.

— Кофе — это биография Одессы, которую у нас обрезали. Но мы ее возвращаем, — говорит Петр Манелис.

Заходите сюда: почувствуйте, как ароматный напиток оживает историей. Потому что в Одессе кофе — не просто напиток…

Фото автора

