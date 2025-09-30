Кофе — не просто напиток

Здесь, среди антикварных чашек и мельниц, время останавливается, а кофе оживает историями. Основатель, Петр Манелис, — настоящий хранитель одесских тайн.

— Мы знаем о кофе все. Ну, или почти все, — улыбается он, протягивая старинный путеводитель по Одессе.

И вот ты уже погружаешься в прошлое, где кофе — не просто напиток, а своеобразный символ города. Из старого путеводителя вырисовывается картина одесских кафе — это не просто заведения, а целые миры: «Под этим понятием следует понимать такие учреждения, как кондитерские, отпускающие также крепкие напитки и закуски, кафе-рестораны и просто кофейни, в большинстве случаев имеющие летнее помещение на воздухе». Одесса, по словам Манелиса, пила кофе раньше, чем Львов. «Потому что мы — наследники османов. 300 лет они здесь правили, и кофе пришел с ними. Пили его из маленьких чашечек, как в Стамбуле».

Все они мелют!

В музее эти слова оживают. Первое, что бросается в глаза, — коллекция кофейных мельниц. Не просто металлические предметы, а настоящие реликвии: европейские образцы, которые до сих пор работают. «Вот эта, 1914 года, — самая старая, в форме патрона», — показывает Манелис, крутя ручку. Зерна хрустят, и комнату наполняет аромат, будто из времен Первой мировой. — Все они мелют! Хочешь — попробуй! И ты понимаешь: кофе в Одессе — это не о скорости, а о ритуале. Медленном, как вечерний бриз над Черным морем.

Настоящая жемчужина — разбитая чашечка XIX века. Найдена 30 лет назад во время земляных работ. — Там была кофейня Аспориди — легендарное место, где гуляла вся одесская элита. Дерибас, казаки, интеллигенция — все пили из таких. Трещины рассказывают историю: о пирах, где кофе лился рекой, о тайных свиданиях под кофейным туманом. «Она уникальна, моя любимая», — вздыхает Манелис. Рядом — чашечка из магазина Петра Кокина, с того же квартала.

― Красота была не в фасаде, а внутри — как Пассаж! Заморские товары: чашечки, кувшины, мельницы. Одесса тогда смаковала мир.

Мостик между эпохами

Нельзя обойти вниманием и гравюры с картинами. Одна из них — из журнала «Нива»: османская кофейня Константинополя, XIX век. «Такие же были в Одессе с XVIII-го. Турки пили робусту — крепкую, как наш характер. А мы — арабику, легкую, как одесская шутка». Недавно гости из Турции подтвердили: форма чашечек не изменилась. «До сих пор пьют из таких!» — смеется Манелис. Кофе в музее — это мостик между эпохами…

В «Старой Одессе» атмосфера — как в старом путеводителе: уют, разговоры, манящий аромат.

— Кофе — это биография Одессы, которую у нас обрезали. Но мы ее возвращаем, — говорит Петр Манелис.

Заходите сюда: почувствуйте, как ароматный напиток оживает историей. Потому что в Одессе кофе — не просто напиток…

Фото автора

Читайте также: