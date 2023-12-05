Одесская Музкомедия: в ожидании музыкального «киднеппинга наоборот» (фоторепортаж)

Спектакль, которого нам не хватало

Да, да, вы, наверное, помните, что мюзикл уже был представлен в нашей Музкомедии в декабре 2020 года.

Мюзикл теперь переведен на украинский язык. Но обновление спектакля — не только в переводе. Времена меняются, как и наша жизнь, так что во время показа (сдачи) спектакля я будто увидела что-то совершенно новое. Поэтому, на мой взгляд, 27 декабря и в первые дни января мы увидим не просто обновленный мюзикл, а премьеру.

Киднеппинг наоборот… Классический сюжет превращается в такое искрометное действо, где, кажется, «наоборот» становится все. Но как все органично — от игры актеров до декораций! И как не поверить в такое «фантасмагорическое» действо?!

А если добавить, что почти каждая мизансцена вызывает настоящий хохот, когда забываешь обо всем на свете, кроме приключений краснокожего и тех, кого он пытается то ли приручить, то ли, скорее, укротить и выдрессировать… Ой, как же это ему удается!

И как же нам не хватает в тревожные времена на военном положении тех эмоций, которые ждут маленького и взрослого зрителя мюзикла «Вождь краснокожих»!

А что вне эмоций?

— Конечно, отношение к этому спектаклю до войны и во время войны разное. У нас вообще теперь много «разного», «иного»… Ведь теперь острее чувствуешь то, что мы живем не ради квартир-машин, других материальных достижений, а ради жизни наших родных, нашей семьи. А наши дети — главное, что у нас есть! Во время войны все это дается непросто. Например, мои дети сейчас не со мной, они были вынуждены выехать из страны ради их безопасности. Поэтому работа над возобновлением спектакля — это нечто и сугубо личное. А что касается спектакля, то, повторяю, это, прежде всего, о наших истинных ценностях. Вот и получается, что нужно заниматься не воспитанием детей, а прежде всего воспитанием самого себя, чтобы стать примером для детей. Поэтому и подчеркиваем, что мюзикл «Вождь краснокожих» —– семейный спектакль, — делится с нами режиссер-постановщик спектакля Виталий Сиников (Платов).

Кто здесь краснокожий?

А где краснокожие? Да, Джонни Дорсет не один, потому что эта смешная и поучительная история в ОАТМК идет в двух составах. И вот вам сюрприз: передо мной воспитанники детской театральной студии при театре Музыкальной комедии Ярослава Толкаченко и Роман Остапович. Да, да, одного из Джонни играет девочка. Ярославе — 12 лет, Роману — 14.

Они стоят передо мной — то улыбаются, то вдруг делаются очень серьезными. Смотрю на них, думаю: вот они, дети войны… До полномасштабного вторжения понятие «дети войны» было совсем другим. А вот они, «новые», еще без официального статуса, суть одна — дети военного времени.

Маленькие актеры работают наравне со взрослыми. Учатся в школе, а потом репетируют в театре, выходят на сцену… Они знают, куда идти во время воздушной тревоги во время занятий в школе. А вот когда тревога звучит во время репетиции, спускаются в убежище в театре и продолжают репетировать там…

—– Работать над спектаклем весело и интересно, — признается Ярослава.

Потом добавляет:

— Это для меня такой большой опыт!.. А еще у нас лучший в мире режиссер!

— Да, режиссер у нас — лучший! Мы все его обожаем! — добавляет Роман.

— Но ведь работать, наверное, не так-то легко?

Ответ звучит сразу:

— Пожалуй, да! Но ведь как все интересно! Ну устаем, конечно! Ну и что?

Кстати, сам факт того, что одного из «вождей» будет играть девочка, оба воспринимают как интересную находку:

— Девочка играющая мальчика — это классно! — уверен Роман.

— И если мальчика играет девочка — тоже! Это ведь можно сделать очень смешно! — говорит Ярослава.

— И талантливо! — добавляет Роман.

А что же наши актеры ждут от зрителя?

— Смеха и аплодисментов! — говорит Роман.

— А еще понимания, — отвечает на «сложный» вопрос Ярослава.

Напоследок нашей беседы мои юные актеры добавляют главное — и о спектакле, и как одно на всех желание в наши суровые времена:

— Мы все вместе. Вся Украина вместе! Потому и желание у нас одно: пусть люди получат удовольствие и радость от спектакля. Для нас это важно, для этого мы работаем. Так мы поддерживаем зрителя, а он — нас. А главное, хотим, чтобы все знали: все будет хорошо!

Вы хорошо услышали? Все будет хорошо!..

Обновленный спектакль зритель сможет увидеть 27 декабря этого года, а также третьего и седьмого января 2024 года. Начало представлений — в 11 часов.

Фото: Мария Котова