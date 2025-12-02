Ключевые моменты:

Шторм в Одессе выбросил на берег морскую мину.

Местный житель случайно обнаружил боеприпас и сразу сообщил пограничникам.

Боеприпас был ликвидирован контролируемым взрывом.

Боеприпас обезвредили

По информации Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, опасную находку обнаружил местный житель Одессы на одном из пляжей. Одесское побережье было охвачено штормом, изгнавшим на берег морскую мину. Одессит сразу сообщил об этом в ближайший пограничный пункт.

Далее пограничники обратились к специалистам подразделения Военно-Морских Сил Украины. Эксперты прибыли на место, подтвердили, что это боеприпас, осторожно забрали и безопасно ликвидировали путем контролируемого взрыва.

Читайте также: Ночная атака дронов на Болград: били по энергетическим объектам.

Что делать, если нашли мину

Не приближайтесь к ней, не прикасайтесь и не перемещайте ее.

Отметьте место находки подручными средствами (палкой, камнем, яркой тканью и т.п.).

Предупредите об опасности и не допускайте других людей приближаться к месту.

Отойдите на безопасное расстояние, рекомендовано не менее 100 метров.

Немедленно сообщите экстренные службы по номерам 101, 102 или 112, предоставив подробную информацию о месте и описании находки.

Ждите прибытия специалистов и не пытайтесь самостоятельно обезвредить мину или подозрительный предмет.

Не пользуйтесь мобильным телефоном или открытым огнем рядом с взрывоопасным предметом.

Напомним, что из-за минной опасности в прошлом сезоне было запрещено купаться на большинстве пляжей Одесской области, в том числе Затоки, Курортного, Сергеевки и пригородных селах.