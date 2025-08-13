Ключевые моменты:

Массовое «цветение» моря в Одессе исследовали экологи;

Вода изменила цвет, на поверхности — плотный слой водорослей;

Причина — эвтрофикация из-за избытка органики;

Выявлено превышение норм вредных веществ: азот и взвешенные частицы;

Риск замора рыбы и ухудшения экосистемы.

По данным экологической инспекции Юго-Западного округа, изменение цвета воды — от зелёного до грязно-коричневого связано с процессом эвтрофикации, вызванным избытком питательных веществ в морской воде.

Обычно это сезонное явление, связанное с повышением температуры воды, однако избыток загрязняющих веществ в море также может стимулировать «цветение» воды.

Государственные инспекторы отобрали пробы морской воды на побережье Одессы в местах, где водоросли образуют почти сплошной слой на поверхности. Результаты анализов показали превышение норм:

Взвешенные вещества — в 1,5 раза выше нормы, что снижает прозрачность воды и нарушает фотосинтез.

Азот аммонийный — в 5,5 раза выше нормы. Это соединение токсично для морских организмов, особенно при жаркой погоде и низком уровне кислорода

Экологи предупреждают: такие условия могут привести к замору рыбы, ухудшению состояния морской экосистемы и дискомфорту для отдыхающих.

Ранее мы рассказывали, что органика и патогены создают благоприятную среду для бурного роста водорослей, гниения и неприятного запаха на пляжах.

Читайте также: Куяльник почти высох, а его берега покрыла розовая соль