– К сожалению, мы не знаем, в каком году была сделана эта гравюра. Год не указан. Зато знаем ее автора – Сосинский, – рассказывает основатель Музея-кафе «Старая Одесса» Петр Манелис, добавляя, что перед нами – одно из новых приобретений Музея.

Действительно, хочется рассмотреть каждую деталь. Ведь настоящая редкость! Вы же только всмотритесь!.. Как говорится – без слов!..

Хотите посмотреть на гравюру поближе? Посетите Музей-кафе «Старая Одесса». Вам там покажут (и расскажут!) и ее, и еще много раритетов, иногда с настоящими тайнами!

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