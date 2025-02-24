Приморский бульвар на старинной гравюре
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– К сожалению, мы не знаем, в каком году была сделана эта гравюра. Год не указан. Зато знаем ее автора – Сосинский, – рассказывает основатель Музея-кафе «Старая Одесса» Петр Манелис, добавляя, что перед нами – одно из новых приобретений Музея.

Автор старинной гравюры

Действительно, хочется рассмотреть каждую деталь. Ведь настоящая редкость! Вы же только всмотритесь!.. Как говорится – без слов!..

Одесский Приморский бульвар без Пушкина

Приморский бульвар без памятника Пушкину

Хотите посмотреть на гравюру поближе? Посетите Музей-кафе «Старая Одесса». Вам там покажут (и расскажут!) и ее, и еще много раритетов, иногда с настоящими тайнами!

Старинная гравюра, Приморский бульвар

Старая Одесса: Приморский бульвар

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