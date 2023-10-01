Что это за событие – День пожилого человека

Отмечать День людей пожилого возраста сначала начали в скандинавских странах. Идея прижилась и распространилась по всей Европе, а с 1990 года ООН сделала этот день международным.

С одной стороны праздник – повод напомнить своим родителям, бабушка ми дедушкам, что мы любим их, помним и заботимся. С другой стороны – эта дата имеет целью привлечь внимание к незащищенности пожилых людей, зачастую несправедливости и жестокости в отношении к пожилым людям.

Дискриминация по возрастному признаку все еще очень распространена, притом что стоит понимать – как раз благодаря таким людям у нас есть наша жизнь и благосостояние. Ведь именно пожилые люди обладают огромным жизненным и профессиональным опытом.

Кто считается пожилым человеком?

Всемирная организация здравоохранения предложила классификацию, согласно которой:

люди в возрасте от 60 до 74 лет относятся к пожилым;

от 75 до 89 – к старикам;

кому исполнилось 90 и более лет – к долгожителям.

В общественном сознании под пожилыми людьми обычно подразумеваются пенсионеры. Однако это достаточно условный критерий, поскольку мужчины уходят на пенсию позже женщин, а пенсионный возраст в разных странах может значительно различаться.

Сколько пожилых людей в мире и в Украине?

По прогнозам, к 2050 году доля пожилого населения в мире достигнет примерно 20%. Наиболее высокие показатели ожидаются в развивающихся странах.

На данный момент в Украине проживает более 11 миллионов пенсионеров.

Дискриминация по возрасту

Статистика свидетельствует о том, что каждый шестой пожилой человек сталкивается с недобросовестным отношением со стороны родственников, знакомых, соседей или незнакомых людей.

Старость часто сопровождается изменением привычного уровня жизни, заболеваниями, тяжелыми эмоциональными переживаниями. После выхода на пенсию люди часто оказываются вне активной социальной жизни и испытывают трудности с адаптацией к быстро меняющимся условиям общества.

Такие люди часто сталкиваются с возрастной дискриминацией, оказываются за чертой бедности и подвергаются жестокому обращению. Происходит это из-за пренебрежения к ним по причине предполагаемых возрастных изменений в работе мозга и предполагаемой неспособностью работать или заниматься общественной деятельностью.

Наиболее распространенной формой злоупотребления в отношении пожилых людей является финансовое использование и вымогательство. В приблизительно 90% случаев жестокого обращения и запущенности пожилых людей виноваты члены их семьи.

Качество жизни пожилых людей значительно ухудшили эпидемия коронавируса и война. Помимо угроз для их жизни и безопасности, пожилые люди подвергаются социальному унижению, лишаются необходимой медицинской помощи, возможности свободного передвижения, достойной работы и социальных выплат.

Медицинская помощь и достойное лечение имеют большое значение для пожилых людей, поскольку ранняя диагностика заболеваний и их правильное лечение положительно влияют на качество жизни этой категории граждан.

Этот день – символ единства поколений, прекрасная возможность выразить благодарность отцам, матерям, бабушкам и дедушкам, пенсионерам и всем пожилым людям за их вклад в развитие страны, за многолетний самоотверженный труд, доброту и мудрость.

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