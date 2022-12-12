Почему заедать стресс опасно?

Большинство людей сейчас живут в состоянии стресса, регулярно испытывая приступы страха, паники и сильный эмоциональный дискомфорт. Каждый пытается справиться с этим по-своему, и одним из таких спасательных кругов в проблемной ситуации часто становится еда.
Чем грозит заедание проблем и как понять, что ситуация вышла из-под контроля, рассказала диетолог Анна Душкова.
Как распознать заедание стресса?
Чувство переполненного желудка знакомо каждому человеку, и, если вы испытываете его нечасто, например, после праздничных застолий – в этом нет ничего страшного. Но если эпизоды переедания стали привычными и повторяются каждый раз, когда вы испытываете плохое настроение или попадаете в стрессовую ситуацию, стоит заподозрить расстройство пищевого поведения.
Компульсивное (психогенное) переедание проявляется в частичной или полной потере контроля над аппетитом, когда человек продолжает есть, не потому, что голоден, а с целью заглушить негативные эмоции (страх, тревогу, гнев, чувство одиночества или потери). Еда в данном случае – своеобразное лекарство, тонизирующее средство, позволяющее на время забыть о проблеме, расслабиться.
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В чем опасность заедания стресса?
Когда «нервные» приступы обжорства случаются часто, человек начинает системно переедать, что приводит к эмоциональным, психологическим и физиологическим побочным эффектам. Они не только снижают качество жизни, но и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В частности, это набор лишнего веса вплоть до ожирения, высокий уровень холестерина, развитие гипертонии, диабета, артрита, депрессии, патологий желудочно-кишечного тракта, сердца и почек.
Кроме того, хотя прием пищи в случае компульсивного переедания и дает высвобождение серотонина и временное улучшение психологического состояния, вскоре наступает «отрезвление», и человек испытывает стыд и вину за потерю контроля над собой. У него снова возникают негативные эмоции, в итоге образуется замкнутый цикл переедания. Неспособность разорвать его самостоятельно, несмотря на понимание проблемы и потенциально опасные последствия – признак патологической зависимости, которую необходимо лечить.
Переедание: причины и тревожные симптомы
Склонность к психогенному перееданию может быть обусловлена генетически. Также к группе риска принадлежат чувствительные люди, которые не умеют справляться с негативными эмоциями, вызванными конфликтами и проблемными ситуациями.
Еще один провокативный фактор – наличие лишнего веса и несоответствие социальным стандартам красоты: человек при этом испытывает чувство вины или неполноценности и, как ни парадоксально, пытается заглушить его с помощью еды. Женщины страдают от этого пищевого расстройства чаще мужчин.
О психогенном переедании могут говорить следующие симптомы:
- периодическая потеря контроля над аппетитом и процессом приема пищи;
- обострение эпизодов обжорства во время стресса или переживаний;
- употребление аномально больших порций за короткий промежуток времени;
- потребность в еде даже при отсутствии чувства голода;
- прием пищи до возникновения дискомфортного ощущения в желудке;
- привычка есть очень быстро, толком не пережевывая;
- стремление есть в одиночестве из-за желания скрыть приступы переедания;
- чувство вины, подавленности или отвращения к себе после приема пищи.
Проверьте себя
Специалисты советуют проверять зависимость от еды так: если ваша рука тянется за перекусом, спросите себя: «хочется ли мне сейчас съесть корочку хлеба?». Если да – значит, вы действительно голодны и нужно нормально поесть. Если же вас прельщает не корочка, а конфета – похоже, вы заедаете стресс.
Что делать?
Повод для тревоги – наличие хотя бы трех из вышеперечисленных признаков, и повторение эпизодов переедания минимум раз в неделю в течение трех месяцев.
Проблему «нервного» переедания в идеале должны вместе решать психотерапевт (психиатр) и диетолог. Для этого в комплексе используются психотерапия, эффективная при расстройствах пищевого поведения, прием медикаментов (антидепрессанты, препараты для подавления аппетита и снижения веса), восстановление режима питания.
Если у вас все не настолько критично, но наблюдается склонность к перееданию «на эмоциях», примите меры самостоятельно:
- ищите другие способы снять нервное напряжение: физическая нагрузка, чтение, хобби, дыхательные упражнения;
- ведите дневник питания: он помогает осознать проблему и справиться с ней;
- не ешьте перед телевизором или компьютером; принимайте пищу за столом, не спеша;
- при желании «заесть» негатив под рукой должны быть только диетические хлебцы, яблоко или морковка;
- раз в неделю расслабляйтесь и не ругайте себя за съеденную шоколадку: слишком строгий контроль и ограничения могут привести к усилению стресса и новому срыву.
В целом, проблема «нервного» переедания обычно решается не через еду, а через управление эмоциями.
Ирина Лебединец
Фото из открытых источников
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