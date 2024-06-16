Одесситка «слила» места раздачи повесток – как ее наказали

Об этот говорится в приговоре райсуда.

По данным следствия, в начале января текущего года женщина получила информацию о датах и местах проведения военных мобилизационных мероприятий по оповещению населения и, желая поспособствовать уклонению граждан от исполнения обязанности явиться в ТЦК м СП, 9 января 2024 года опубликовала в одной из групп мессенджера Viber, которая содержала 887 участников, график и адреса работы в Одессе передвижных блокпостов с 4 по 29 января для «проведения мероприятий по оповещению людских мобилизационных ресурсов».

Как отмечают в суде, эта информация оказалась правдивой, и ее преждевременная публикация в значительной мере усложнило работу военных по указанным адресам и способствовало уклонению граждан от мобилизации.

Таким образом, сказано в приговоре, одесситка «умышленно совершила действия, направленные на понижение обороноспособности Украины, угрозу ее национальной безопасности».

Суд квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. В процессе досудебного расследования она признала свою вину и пошла на сделку со следствием.

Также суд принял во внимание, что ранее женщина не была судима и, к тому же, воспитывает трех малолетних детей.

Таким образом, суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 170 тысяч гривен (10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан), а также конфисковал ее мобильный телефон, который был использован как орудие преступления.

Ранее одессит получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации.