Ключевые моменты:

Одесские медики успешно прооперировали женщину с одним из самых сложных случаев инсульта;

Пациентку ждет реабилитация, но уже сегодня она имеет все шансы вернуться к полноценной жизни;

В Одесской горбольнице №10 работает собственный ангиограф и прочее современное оборудование. Это позволяет медикам внедрять современные мировые методики и спасать жизни пациентам.

Как рассказал заведующий рентгенендоваскулярным блоком больницы Александр Скрипка, это был один из самых сложных случаев – поражение стволовой части мозга. Базилярная артерия была почти полностью закрыта атеросклеротической бляшкой. Такие инсульты относятся к наиболее опасным, а при отсутствии срочной помощи даже шансы на выживание минимальны.

«Специалисты приняли решение оперировать и провести ангиопластику артерии. Кластерная больница №10 имеет опыт такой методики лечения в кардиологии при атеросклерозе коронарных сосудов, но применение ее для мозговых сосудов – это инновационная технология в масштабах Украины.

Операция продолжалась около 60 минут. Суженую артерию расширили с помощью специального баллона, а затем применили баллон с лекарственным покрытием», – рассказали в пресс-службе.

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Для окончательного восстановления пациентку еще ждет реабилитация. Но уже сегодня она разговаривает, двигается и имеет все шансы вернуться к полноценной жизни.

Отметим, что в горбольнице №10 работает собственный ангиограф, и, кроме того, больницу постоянно оснащают новейшим оборудованием, что позволяет медикам внедрять современные мировые методики, спасать жизнь и сохранять здоровье пациентов.

Как сообщалось, в марте текущего года одесские кардиохирурги успешно провели уникальную операцию на сердце шестимесячного пациента с врожденным пороком сердца. Впервые в мире ребенку имплантировали специальный электрод в проводящую систему сердца, полностью восстанавливающий его работу.