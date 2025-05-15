Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В этот день все желающие могут посетить своего семейного врача в Центрах первичной медико-санитарной помощи или профильных специалистов консультативно-диагностических центров и отделений городских больниц, чтобы безвозмездно пройти профилактическое обследование: измерить артериальное давление, частоту пульса, определить уровень глюкозы в крови, сделать ЭКГ и при наличии показаний – получить направление на консультацию узких специалистов.
Пройти профилактическое освидетельствование можно по следующим адресам:
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
- пер. Обсерваторный, 8;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресу:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;
- пров. Рислинга (Ушакова), 9;
- ул. Научная (Шишкина), 48/1;
- Люстдорфская дор., 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
- ул. Левитана, 62, 1-й этаж, холл поликлиники, зона «Позаботься о своем здоровье» — с 9:00 до 15:00;
- 2-й этаж, кабинет ЭКГ №8 – с 10:00 до 13:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 58;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159;
- выездная акция по адресу: Крымский бульвар, у фонтана, с 11:00 до 15:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38.
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Центр первичной медико-санитарной помощи №18
осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресу:
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;
- ул. Торговая, 29/31, 1-й этаж, кабинет №206.
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет №302, с 9:00 до 13:00.
Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет № 345 – с 8:00 до 10:00, кабинет № 334 – с 9:00 до 18:00.
Консультативно-диагностический центр №29
ул. Академика Заболотного, 32а, обзоры семейными врачами:
- 1-й этаж, кабинет № 10 – с 8:00 до 20:00;
- 2-й этаж, кабинет № 12а – с 14:00 до 20:00; кабинет № 12б – с 14:00 до 17:00.
- ул. Академика Заболотного, 13а, осмотры семейным врачом – кабинет №6, с 9:00 до 13:00.
Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение №1:
- ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет кардиолога № 117 – с 8:00 до 14:00;
- 2-й этаж, кабинет ЭКГ № 227 – с 8:00 до 14:00; кабинет кардиолога № 229 – с 8:00 до 14:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет ЭКГ №16 – с 9:00 до 13:00;
- 3-й этаж, кабинет терапевта № 62 – с 9:00 до 13:00; кабинет кардиолога № 50 – с 9:00 до 13:00.
Городская больница №8
- Фонтанская дор, 110, поликлиническое отделение, 1-й этаж, кабинет №113, с 8:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10
- ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, 2-й этаж диагностического отделения, кабинет ЭКГ №6, с 11:00 до 13:00.
Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр
- ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, кабинет кардиолога №27, с 9:00 до 13:00;
- 3-й этаж, кабинет терапевта №33, с 9:00 до 13:00.
СПРАВКА:
Гипертония – это заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующее преходящее и стойкое повышение давления в артериях. Эта патология является системной и негативно влияет на состояние здоровья человека, вызывая поражение почек, головного мозга, глаз и сердечной мышцы. Артериальная гипертония – очень коварная болезнь, поскольку длительно может протекать бессимптомно.
Профилактическое измерение артериального давления позволяет своевременно диагностировать гипертонию и назначить препараты для нормализации давления.
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