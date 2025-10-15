Ключевые моменты:

Президент Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации.

До этого Лысак возглавлял Днепропетровскую ОВА, а ранее — подразделения СБУ.

Геннадий Труханов лишён украинского гражданства из-за наличия паспорта РФ, что и стало причиной его отстранения.

Сергей Лысак возглавит Одесскую городскую военную администрацию

После официального подтверждения, что Геннадий Труханов больше не является гражданином Украины, власти приняли решение создать в Одессе военную администрацию.

Теперь Одесскую городскую военную администрацию возглавит бывший глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Соответствующие указы уже подписал президент Владимир Зеленский.

После перевода в Одессу, его место в Днепре временно займёт первый зам — Владислав Гайваненко.

Кто такой Сергей Лысак

Информации о Сергее Лысаке в открытом доступе немного. Однако известно, что он имеет солидный боевой и управленческий опыт:

Сергею Лысаку 41 год, он родом из Одессы, где учился в средней школе.

В 2014–2015 и в 2017 годах участвовал в АТО.

С 2020 по 2022 год был начальником СБУ в Житомирской области, а позже — в Днепропетровской.

Служил в контрдиверсионном подразделении, за что получил орден «За мужество» III степени.

В 2022 году получил звание бригадного генерала.

7 марта 2023 года был назначен главой Днепропетровской областной военной администрации.

Причиной кадровых изменений стало то, что Геннадий Труханов, по данным СБУ, остаётся гражданином России. В декабре 2015 года он получил загранпаспорт РФ, который действует до сих пор. Это и стало основанием для лишения его украинского гражданства.