Новости Одессы и Одесской области

Бывшего мэра Одессы арестуют: его обвиняют в тяжком преступлении

Бывшего мэра Одессы арестуют: его обвиняют в тяжком преступлении

Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал меру пресечения экс-мэру Одессы Алексею Костусеву, которого подозревают в причастности к завладению Одесским аэропортом. После задержания его заключат под стражу.

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

11 декабря 2023 года суд заочно постановил заключить Костусева.

«После задержания подозреваемого и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», — говорится в сообщении.

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В чем подозревают экс-мэра

В схеме завладения имуществом аэропорта подозревают бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, а также бывшего мэра Одессы Алексея Костусева и его экс-заместителя. По данным следствия, бывший городской голова в 2011 году бизнесмены зарегистрировали фирму, организовав совместное предприятие с городским советом, а получение согласия депутатов обеспечил именно мэр. В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 5 ст.191 УКУ (присвоение имущества в особо крупных размерах). Кроме того, двоих бизнесменов также подозревают в создании преступной группы – ч. 3 ст. 27, а бывшего мэра — в служебном подлоге — ч. 2 ст. 366 УК Украины. В октябре этого года Алексея Костусева объявили в розыск.

Напомним, бывший городской голова Одессы с 2014 года не находится на территории Украины.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала про арест Бориса Кауфмана  и  Александра Грановского (Алекса Боруховича)

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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