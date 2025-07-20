В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказывает об очень знаковой для Одессы улице.

Из этого видео вы узнаете:

Сколько стоила пицца в первой одесской пиццерии?

Чем пахла мечта кондитера Либмана?

Какое здание не меняет назначения уже 134 года?

Почему на Преображенской нет 13 номеров?

Улица с историей, отражающей эпохи

Преображенская берет свое начало от бульвара ВМС Украины и тянется к Привозу. Ее первое название — Срединная, ведь она должна была делить Одессу пополам. После возведения Спасо-Преображенского собора она получила свое современное название. Впоследствии меняла его еще не раз: от Льва Троцкого до Красногвардейской, а во время румынской оккупации — в честь короля Михая.

На улице отражена уникальная нумерация: четные номера слева, а нечетные — справа, что нетипично для города. Интересным историческим курьезом является то, что номер 13 на Преображенской исчез — застройщик не хотел, чтобы в «злополучном» доме никто не купил квартиры, и за взятку изменил его адрес.

Локации, которые сохраняют дух Одессы

Под номером 8 расположен экономический университет, известный как «нархоз». Его здание появилось на месте сооружения, где когда-то действовала масонская ложа. Здесь, говорят, родились классические бухгалтерские шутки. Далее — грековка: старейшее художественное училище в Украине (1865), воспитавшее поколение известных художников.

Напротив — здание библиотеки Одесского университета, а рядом — дом Иосифа Тимченко, изобретателя киноаппарата, который на два года опередил братьев Люмьеров. Соборная площадь неподалеку пострадала от ракетного удара в 2022 году — поврежден, в частности, восстановленный Спасо-Преображенский собор.

На Тираспольской площади в 1984 году открылась первая в Одессе пиццерия. Пицца стоила от 30 до 56 копеек, хотя больше напоминала ватрушки. Рядом, в начале 60-х, заработал первый в Украине роботизированный хлебный магазин — с автоматами, которые выдавали буханку хлеба после оплаты жетоном.

Преображение, которое продолжается

В книжном переулке, неподалеку от Малой Арнаутской, до сих пор работает библиотека имени Ивана Франко — уже 134 года без перерывов. Это первая народная читальня Одессы, построенная на средства Григория Маразли.

Финальной точкой прогулки становится Преображенский парк, который когда-то был первым городским кладбищем. Он символизирует, как Одесса превращает сложное прошлое в пространство для жизни.

Улица Преображенская — это история Одессы в лицах, зданиях и событиях. Она напоминает, что настоящее преображение всегда начинается с людей.

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